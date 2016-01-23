美国股市受油价暴涨刺激劲升2% 创今年首周上涨

路透1月22日 - 美国股市周五大涨2%，因欧美遇一波寒潮提振油价飞涨。本周美股周线收高，为今年首见。

标普能源指数.SPNY劲升4.3%，为标普500指数录得今年迄今表现最好的一日奠定基础。

因全球供应过剩而在近期承压的油价周五反弹逾9%，因寒潮提振取暖油需求，且交易商在油价本月大跌后对空头头寸获利了结。

标普500指数在本周稍早跌至2014年低点后，在过去两日反弹，扶助该指数本周录得1.4%的涨幅。但标普500指数今年迄今仍下跌7%，且仍留守在去年8月触及的低水准附近，当时对中国经济的担忧，导致全球金融市场受到重创。

“相对于在现水准压低股市，尝试推高股市的难度更大一些。股市可能在一段长时间内交投在很宽的区间内，”Greentree Brokerage Services高管Warren West说。

道琼工业指数.DJI上涨210.83点，或1.33%，收报16,093.51点；标准普尔500指数.SPX上涨37.91点，或2.03%，收报1,906.90点；Nasdaq指数.IXIC收升119.1点，或2.66%，至4,591.18点。

股市最近的波动刺激成交量攀升，据汤森路透数据，今日美国交易所成交量为91亿股，远超过去20个交易日的日均成交量80亿股。

周五发布的美国经济数据显示，12月美国成屋销售增长近15%，继11月下跌10.5%后反弹，且远超预估。

苹果(AAPL.O)急升5.32%，给标普500和Nasdaq指数带来最大推动。尽管普遍担心iPhone潜在需求疲弱，Piper Jaffray仍建议买入苹果股票，苹果将于下周发布季度业绩。

据汤森路透数据，第四季业绩报告可能不太乐观，对标普S&P 500指数成份股企业获利预估均值为下滑4.3%。

通用电器(GE.N)下跌1.22%，此前公司发布的季度营收低于分析师预估。

美国运通(American Express) (AXP.N)急挫12.10%，此前公司发布了令人失望的盈利预估。

全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)大涨6.10%，该公司发布好于预期的获利，并制定100亿美元的回购计划。

今日纽交所2,806只股票上涨，329只股票下跌。Nasdaq市场有2,308 只股票上涨，527只股票下跌。

标准普尔500指数成分股三只股票创52周新高的股票，七只股票录得52周新低；Nasdaq指数有13只成分股触及52周新高，50只触及新低。(完)