美国股市追涨风头已过 投资者要放开眼界沙里淘金

2014年3月17日在纽约证交所拍摄的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月28日 - 过去一年中在美国股市买进最热门个股的投资者，也买到了一个残酷的教训，那就是--追涨是有风险的。

瑞士信贷搜集了24支这样的股票，截至3月，这些股票的市值蒸发了630亿美元，损失接近19%。其中流媒体视频服务提供商Netflix(NFLX.O)在过去17个交易日中有15个交易日是下跌的，另一家网上旅游公司Priceline(PCLN.O)即将录得将近两年来最差月度表现，同时推特(Twitter)(TWTR.N)周三跌破11月上市首秀日的收盘价，为12月以来第一次。

投资者警告说，这波抛售可能还不算完。

一方面，首次公开招股(IPO)市场在King Digital EntertainmentKING.N上市后表现脆弱，这家开发出CandyCrush在线游戏的公司上市首日就演砸了，周三挂牌那天跌15%，周四再接再厉又跌2.7%。如果这类筹资计划取消或减少，银行的承销佣金收入就可能大大缩水。

不过，虽然当前那些蜂拥抢进高估值股票的人要特别小心，但卖空者却如鱼得水，摩拳擦掌准备作空那些他们认为估值过高的个股，同时那些花费大量时间沙里淘金的投资者也喜不自禁。

此外这还表明，由于美国联邦储备理事会(美联储)购债刺激计划正在逐步减少，原本充盈的“便宜资金”变少了，投资界可能正在回归更正常的交易法则，其中包括更加精准地评估不同行业类股的风险。

“那些趋势性个股走弱，对整体市场确有影响，”Fusion Analytics投资副总裁JoshuaBrown说。“衡量总体风险偏好的最好办法是看看那些被追涨的类股。”

**接近记录高位**

投资者和分析师强调，趋势性股票遭遇的亏损并未波及其他板块。股市整体而言并未成为攻击目标，一些板块反而因为投资目标的转换而受益。

标准普尔500指数.SPX目前较记录高位低不到10%，而且资金继续流入股票基金。投资者青睐公用事业、金融和电信类股。

在瑞士信贷分析的24支股票中，23支个股的现值中至少有55%源自企业未来的成长前景。从本质上说，它们是投资者对未来的押注，多数来自生物科技和资讯科技行业。

悉尼小型对冲基金公司Bronte Capital的投资总监、知名的卖空策略人士JohnHempton说，他不愿意说追涨策略已经“失败”。

“如果你回溯到网络泡沫时期，在这一策略真正失败之前，曾有五次‘假摔’，假如你在每次‘假摔’时都做空，那你自己就会被抬出场，”他指的是互联网类股在1990年代末期大涨并在2000年初崩盘。

不过他也指出，他已做空一些生物科技类股。其他投资者也在收缩对该行业的投资。Nasdaq生物科技类股指数.NBI自2月末以来下跌近14%，就反映了这一趋势。

“我们去年持有生物科技类股，涨幅还不错。今年我们已经抛出这些股票，因为估值有些过高，”CumberlandAdvisors主席兼投资总监David Kotok说。

他暂时还不准备重新杀入。“要等市场中有一些恐惧心理，价格出现一些修正，人们开始不知如何是好，然后才是再次进入的时机，”他说。

**新股发行堪忧**

在IPO市场，业绩还在亏损之中的公司源源不绝登场发行新股。据IPO投资顾问机构RenaissanceCapital，2014年有50多家企业IPO已经定价，其中三分之二都不赚钱。

King Digital实际上是营利的，但投资者担心其产品Candy Crush恐只是盛极一时，开发商因此受到连累。

“Candy Crush提醒大家，市场有时候会有泡沫，而不是天上掉馅饼，”瑞银全球股票资本市场主管SamKendall表示。

Hempton称，相比生物科技类股，他并不那么担心科技股。

“(对科技股领域)我观察到的情况至少是合理的，可以赚钱。大家仍在为计划融资，那是真正的交易，”他说。“而目前在生物科技领域，大家为计划融资的原因是因为他们可以在股市出售。”

**长期投资**

做空活动表明，许多人认为这种看涨个股的修正走势跌幅还不够。

据Markit，瑞士信贷分析的24只个股过去一周空头略微增加。这些股票平均做空比率为18.8%，过去一周上升0.6个百分点。

不过，其中部分股票在上涨期间会把空头震出。2013年初那段时间，Tesla做空比率超过24%，而随着该股劲升，这一比例降低一半，并将预测市盈率提升至113.

以多数指标来衡量，股价都高估了。但全面回落目前看似不太可能。

芝加哥对冲基金Shorepath Capital首席投资官ScottWallace增持了Facebook(FB.O)，并且开始更多关注生物科技股。

“现时你得开始想想怎么做点儿长期投资了”，他说，“我没有持有生物科技类股，但现在我得找一些这样的股票做做功课。”(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李爽 审校 屈桂娟/龚芳)

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