美股小升 在非农就业报告公布前交投震荡

* 标普500指数一度跌穿50日移动均线，稍后反弹

* 疲弱的非农就业报告将可能缓和对美联储缩减购债计划规模的担忧

* 道指涨0.5%，标普500指数升0.9%，Nasdaq指数涨0.7%

路透纽约6月6日 - 美国股市周四上涨，道指在日低至日高间约200点的区间内交投，标普500指数在触及关键技术水平后反弹。在周五政府5月就业报告公布前，股市走势震荡。

近期股市波动性增加，自两周前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克讲话以来，标普500指数下跌3%。伯南克称，如果数据显示美国经济持续改善，美联储可能在未来几次政策会议上决定缩减刺激措施。此前，美股在今年大部份时间上涨，主要受美联储继续执行刺激措施所带动。

在周四午盘左右，标普500指数短暂跌穿50日移动均线切入位1,604点，此为4月18日来首次跌穿该技术水平。在下午交易中段，标普500指数扭转走势，尾盘收高0.85%。日内表现最好的板块包括金融股.SPSY和医疗保健股.SPXHC，两者均收升1.4%。

分析师预期周五公布的5月非农就业岗位将增加17万，略高于4月16.5万个的增幅。分析师预计，美国失业率将维持在7.5%。就业报告将在周五美股开盘前一个小时公布。

股市周四稍早下跌，反映一些投资人担忧5月非农就业数据可能弱于预期，暗示就业市场疲弱。

“从技术角度来说，1,600点是标普500指数要守住的重要区域，”RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon说。

他说，股市波动性在过去几周上升，反映投资人不确定美联储的政策，加之忧虑全球经济可能仍然迟滞。周四，道指一度下跌超过100点。道指日内低位至日内高位的跨度为约196点。

道琼工业指数.DJI收高80.03点，或0.53%，至15,040.62点；标准普尔500指数.SPX收升13.66点，或0.85%，至1,622.56点；Nasdaq指数.IXIC上涨22.58点，或0.66%，至3,424.05点。

标普500指数年初迄今上涨13.8%，期间屡创纪录新高。

美国运通(AXP.N)是道指涨幅最大的成份股之一，该股扬升2%，报76.24美元。

Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss说，美股上涨，因美元兑日圆和欧元下跌。美元下滑，因担忧美国就业数据将令人失望，且将促使美联储维持其经济刺激计划不变。

欧洲央行周四维持利率及其他政策工具不变，在今日举行的政策会议上央行决策者曾讨论，如果欧元区经济在今年稍晚仍未能摆脱衰退，央行可动用的可选项。欧洲央行总裁德拉吉表示，经济状况没有为将银行隔夜存款利率调降至负值等举措提供依据。

零售股上涨，美国大型连销店公布的月度销售大致符合预期。Costco Wholesale Corp (COST.O)上扬1.8%，报111.09美元，标普500指数零售类指数.SPXRT飙升1.2%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为69亿股，今年日成交均值为大约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比为近4:1，Nasdaq市场则为逾2:1。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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