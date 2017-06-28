旧金山联邦储备银行总裁称美国股市后劲已严重不足

三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂 为文在寅访美送上大礼（更新版）
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透6月28日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在接受采访时称，追高美国股票的投资者押注特朗普政府下调税率将提振企业获利，但他们对于风险的态度可能过于乐观了。
“股市似乎后劲严重不足，”威廉姆斯在悉尼ABC News接受采访时称，周二在网上可找到这段采访。“这明显是美国经济面临的风险，出现一些修正走势，如果真的出现这种情况，我们就不得不做出应对准备。”
威廉姆斯称，对于他来说，他不认为特朗普的财政政策将在2018或2019年前开始影响美国经济。
受科技类股大涨19%带动，美国股市今年屡创纪录高位。威廉姆斯称，他认为美国不会出现1990年代末互联网泡沫破灭的那种状况，因为现在与那时不同，股市上涨是因为美国经济基本面良好。
由于衡量市场波动率的指标接近纪录低位，他称，“我有些担心市场中的自满情绪。”(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透伦敦6月29日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀，不过他对当前利率水平感到满意。
路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会周四公布数据显示，欧元区6月经济信心跳升幅度高于预期，升至近10年高位，各行业乐观信心全面增强。