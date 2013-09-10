美股标普500指数连升六日 苹果发布新产品后下滑

* 叙利亚接受俄罗斯结束危机的外交建议

* 苹果发布新产品后股价下滑

* 高盛、Visa和Nike将纳入道指成份股

* 麦当劳公布8月销售，股价上涨

* 道指升0.9%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约9月10日 - 美国股市周二上扬，标普500指数连涨第六日，为7月出来最长升势，因出现替代方案，或能避免西方可能对叙利亚的军事打击。

中国公布的经济数据令人鼓舞，巩固了全球第二大经济体经济正在趋稳的观点，给了投资人进一步买入的理由。

标普10大类股齐奏凯歌，但能源股.SPNY受到油价下滑的压制。科技股.SPLRCT也从高位回落，因苹果(AAPL.O)大跌，令标普500指数和Nasdaq指数承压。

分析师表示，随着叙利亚接受俄罗斯放弃化武的建议，令可能遭受美国军事打击的局面暂时缓解，金融市场的风险降低了。

“多种因素持续安抚投资人，令股市看上去有吸引力。”ING Investment Management资产配置部门主管Paul Zemsky表示。

“新的建议造成可能不需要美国动武的局面。我们担心的不仅仅是叙利亚，更多的是担心军事打击造成的冲击蔓延到中东其他国家”。

在标普500指数8月录得2012年5月来最差月度表现后，该指数在过去六个交易日的连升中已经大涨3.1%。

道琼工业指数.DJI收高127.94点，或0.85%，至15,191.06点；标准普尔500指数.SPX收高12.28点，或0.73%，至1,683.99点.Nasdaq指数.IXIC上扬22.83点，或0.62%，至3,729.021点。

近几周，地缘政治不确定性影响市况，投资人特别关注全球油价动向。随着叙利亚遭受军事打击的可能性降低，美国原油期货周二大跌超过2%。

苹果发布两款新iPhone等产品后，股价收挫2.3%，报494.65美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约65亿股，高于今年迄今日成交均值约62.4亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场均有约64%的股票上涨。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

标普道琼指数公司宣布约10年来最大道琼工业指数成份股调整，高盛(GS.N)、Visa Inc (V.N) 和Nike Inc (NKE.N)将替换美国银行(BAC.N)、惠普(HPQ.N)和美国铝业(AA.N)，成为道指成份股，9月23日生效。

高盛升3.5%，报165.14美元，Visa升3.4%，报184.59美元，Nike涨2.2%，报66.82美元。美国铝业跌0.4%，报8.05美元，美国银行升0.9%，报14.61美元，惠普跌0.4%，报22.27美元。

麦当劳(MCD.N)升0.5%，报96.89美元，此前麦当劳公布8月全球销售增长1.9%，优于预期。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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