美股受叙利亚局势缓和带动多数收高

* 标普500指数连升第七日

* 苹果发布新款iPhones后延续近期跌势

* 奥巴马要求国会推迟对授权向叙利亚动武投票

* 地产股涨幅居前

* 道指升0.9%，标普500指数收高0.3%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约9月11日 - 美国股市周三多数收高，标普500指数连涨第七日，因让叙利亚交出化武以避免遭受美国军事打击的外交努力令地缘政治忧虑缓和。

苹果(AAPL.O)进一步走软，拖累Nasdaq指数小幅收低。

在民意和国会双重压力下，美国总统奥巴马表示，俄罗斯提出的向叙利亚施压，以让其将化武交由国际控制的建议，令推迟军事打击的可能性增加。市场紧张情绪有所缓和。

奥巴马在周二晚的全国电视讲话中要求国会领导人推迟就授权向叙利亚动武的决议投票，以给通过外交努力解决叙利亚问题提供一个机会。

“讲话削弱了一些宏观忧虑，随着叙利亚情势最坏情况出现的可能性降低，投资人又重返市场，”First Citizens Bancshares投资长Eric Teal表示。

在过去七个交易日，标普500指数大涨约3.4%，为7月来最长升势。

尽管按市值计算美国最大的上市公司-苹果(AAPL.O)在发布新款iPhone后进一步下滑，但美股仍然收高，展现出韧性。

苹果继昨日下挫2.3%后，今日进一步大跌5.4%，报467.71美元，该股两日跌幅为4月18日来最大，市值蒸发近230亿美元，相当于戴尔DELL.O的总市值。

“对一家有拳头产品或策略，以惊喜着称的公司而言，苹果的新品发布令人失望，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

道琼工业指数.DJI收高135.54点，或0.89%，至15,326.60点；标准普尔500指数.SPX收高5.14点，或0.31%，至1,689.13点.Nasdaq指数.IXIC收低4.01点，或0.11%，至3,725.01点。

交易商关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月17-18日举行的货币政策会议，预计会后将宣布缩减每月850亿美元的购债计划。该计划是提振经济以及标普500指数今年迄今劲扬近18%的关键因素。

交投清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56.3亿股，高于今年迄今日成交均值约62.5亿股。

纽约证交所有约53%股票上涨，Nasdaq市场则约半数收跌。

地产股.HGX涨幅居前，升1.2%，D.R. Horton Inc (DHI.N)跳升3.2%，报19.50美元。

IBM (IBM.N)上扬2.2%，报190.70美元，领涨道指成份股，昨日Synnex Corp(SNX.N)表示将以5.05亿美元收购IBM的客服外包业务。Synnex猛涨20%，报57.60美元。

美国第三大晶片生产商-德州仪器(TXN.O)下调第三季财测后，跌0.7%，报40.03美元。

美国商务部周三公布，美国7月趸售(批发)库存较前月上升0.1%，预估为增加0.3%，6月确定为下跌0.2%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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