美国股市收低 矿业股领跌

* 贵金属价格下滑，因叙利亚紧张局势缓且担心美联储可能缩减购债

* 上周初请失业金人数降幅超预期，但数据可能受技术因素影响

* 调查显示分析师预计美联储将在下周缩减购债

* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约9月12日 - 美国股市周四收跌，标普500指数结束七日连涨，因贵金属价格回落拖累矿业股走低。

现货金大跌2.6%，报每盎司1,331美元，因叙利亚紧张局势缓和，且投资人担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月17-18日举行的货币政策会议上宣布开始缩减货币刺激措施。现货银重挫5%，报21.99美元。

美国公布的经济数据显示，上周初请失业金人数降至2006年来最低，但因两个州没有处理所有领取失业金申请，因此数据反应的情况可能不全面。

“市场出现一些温和获利了结，”包括基本资源类股，RDM Financial市场策略师Michael Sheldon表示。

原材料股.SPLRCM跌1%，金矿商Newmont Mining (NEM.N)大跌4.2%，报28.23美元。

道琼工业指数.DJI收跌25.96点，或0.17%，至15,300.64点；标准普尔500指数.SPX收挫5.71点，或0.34%，至1,683.42点.Nasdaq指数.IXIC下跌9.04点，或0.24%，至3,715.97点。

在过去七个交易日中，标普500指数升约3.4%，为两个月内最长升势，因对西方向叙利亚动武的担忧缓和。

美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)讨论了俄罗斯提出的叙利亚交出化武以避免美国向其动武的计划。

“黄金是一种避险商品，所以叙利亚问题能够解决的希望导致金价小跌，”Cozad Asset Management投资组合经理人Bryant Evans表示。

市场焦点部分已转至下周的美联储货币政策会议和记者会，市场预计届时美联储将决定是否缩减每月850亿美元的购债计划。

根据近期路透调查，大多数美国一级市场交易商的分析师都预计美联储将宣布缩减购债。

但此举也将显示美联储看到的经济情势要比许多人士认为的要好。

服装零售商Lululemon Athletica Inc (LULU.O)公布第二季业绩并下调财测后股价急挫5.4%，报65.29美元。

迪士尼(DIS.N)上扬2.4%，报65.49美元，此前该公司表示将增加股票回购。

在宣布道琼工业指数成份股近十年来最大规模的调整后，标普道琼指数周三晚宣布，Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX.O)和Ametek Inc (AME.N)将取代超微半导体AMD.N和SAIC Inc SAI.N，成为标普500指数成份股，9月20日收盘后生效。

Vertex升2%，报81.40美元，Ametek升2.6%，报45.57美元。超微半导体跌1.8%，报3.75美元，SAIC升1.3%，报14.96美元。

交投清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为48亿股，低于今年迄今成交日均值约63亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数比超过2:1，Nasdaq市场则约1.8:1。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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