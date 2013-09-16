美股多数收高 因萨默斯意外宣布退出角逐下任美联储主席

* 萨默斯意外宣布退出角逐下任联储主席

* 美联储本周开会决定刺激措施的未来

* 奥巴马表示不会同国会磋商债务上限

* 盘中因系统故障，期权交易一度暂停

* 道指升0.77%，标普500指数涨0.57%，Nasdaq指数跌0.12%

路透纽约9月16日 - 美国股市周一多数上涨，因前美国财长萨默斯决定退出美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的角逐，消除了一些惹起争议的美联储主席人选确认程序的不确定性。

不过，在美国总统奥巴马强硬警告国会共和党称，他不会就上调美国举债上限进行磋商，作为预算争论的一部分后，市场稍早的热情降温。

“市场仍对萨默斯的声明反应积极，不过由于还有不到两周，美国就将触及举债上限，市场对这一问题的敏感度增强，”Janlyn Capital LLC董事总经理Andre Bakhos表示。

“市场仍在上涨，还处于一波升浪中，在有能造成市场忧虑的问题真正出现前，趋势仍牢固。”

午后盘初，包括Nasdaq OMX PHLX (NDAQ.O)和CBOE Holdings (CBOE.O)等多个主要交易所的期权交易因中央期权报价处系统故障而暂停，这是美国市场运作最新一起重大交易受扰事件，这也令投资人愈发担心。

投资人对萨默斯的决定表示欢迎，因此举可能意味着下一任美联储主席的最终提名将更为轻松，这也巩固了美联储将继续目前宽松货币政策的预期。

市场认为，相比目前新的联储主席大热人选-美联储现任副主席叶伦，萨默斯更倾向于撤走刺激措施。

萨默斯周日意外决定后数日，美联储将开会决定何时开始缩减购债以及缩减的规模。

地产股攀升，因投资人押注抵押贷款利率有下滑压力。PHLX地产股指数.HGX攀升1.4%，个股中，D.R. Horton (DHI.N)劲扬3.7%，报19.85美元。

道琼工业指数.DJI收升118.72点，或0.77%，至15,494.78点；标准普尔500指数.SPX收高9.61点，或0.57%，至1,697.60点.Nasdaq指数.IXIC收低4.338点，或0.12%，至3,717.846点。

稍早的升势扶助标普500指数一度突破1,700点水准，为8月初来首次。

Nasdaq指数下跌，受累于苹果(AAPL.O)股价大跌3.2%，报450.12美元。苹果在过去五个交易日中大跌超过11%，因投资人对其上周推出的新产品和价位感到失望。

Packaging Corp of America (PKG.N)表示，将以约12.8亿美元收购规模较小的同业Boise Inc BZ.N。前者跳升10.8%，报60.43美元，后者激升26.1%，报12.56美元。

美国8月工业生产增加，因汽车生产反弹提振制造业产出，这是第三季经济成长开局缓慢后的良好迹象。

另一报告显示，9月纽约州制造业成长意外放缓，但企业前景改善。

交投清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约56.3亿股，低于今年迄今日成交均值约62.4亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,027和951，Nasdaq市场则为1,327和1,135。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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