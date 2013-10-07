美股周五收高 但道指和标普500指数本周收低

* 主要股指反弹，但本周道指和标普500指数仍收低

* 政府关门令投资人愈发担心举债上限决定将被推迟

* IPO申请文件显示Twitter上半年亏损

* 道指升0.5%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数升0.9%

路透纽约10月4日 - 美国股市周五收涨，但主要股指本周收低，因美国政府部分机构停运进入第四天，且没有迹象显示华府将结束预算僵局。

Nasdaq指数本周收高，因周五午后涨势加速，但道指和标普500指数今日升幅不足以令本周由跌转升。

华府政治角力持续，众议院议长贝纳和众议院共和党领袖康托尔重申共和党要同民主党磋商的呼吁，但他们没有暗示立场上有任何改变。

投资人表示，一个更严重的问题是如果政府继续关门，预算争斗会变得同联邦债务上限相关联。国会必须在10月17日前上调举债上限，才能避免美国出现史无前例的债务违约。

“我认为如果还没有达成协议，下周市场将更加不堪”U.S. Trust Private Wealth Management首席市场策略师Joseph Quinlan表示。

一些选择权投资人开始为防护市场动荡而支付更多，显示投资人不安情绪升温。

CBOE波动性指数.VIX周五升至16.73，9月20日报13.12，尽管该水准仍被认为不高，但已显示忧虑增加。

周四，10月11月VIX价外买权买盘放量，11月合约增加了大量未平仓合约。

“这显示交易商感觉有必要保护到11月中，暗示市场预计华府就政府关门和债务上限的磋商将是长时间且被拖延的。”Stutland Volatility Group投资顾问代表Matt Franz表示。

道琼工业指数.DJI收高76.10点，或0.51%，至15,072.58点；标准普尔500指数.SPX收高11.84点，或0.71%，至1,690.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬33.41点，或0.89%，至3,807.75点。

本周，道指下跌1.2%，Nasdaq指数收涨0.7%，标普500指数下滑0.1%，在过去12个交易日中有九日收低。

标普成份股中跌幅最大的是零售商J.C. Penney Co (JCP.N)，该股重挫6.5%，报7.86美元，盘中跌至逾30年最低。

美国政府关门令经济报告推迟发布，9月非农就业报告也没有按计划在周五公布。

Twitter Inc递交首次公开招股(IPO)文件，显示去年该公司营收几乎增长两倍，但今年上半年录得亏损。

亚特兰大联储银行总裁洛克哈特表示，政府关门可能影响今年最后一季的经济成长，如果预算僵局持续长时间，对全球经济会有严重冲击。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52亿股，低于年内日成交均值的约61亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数为1,967:995，Nasdaq市场为1,741:779。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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