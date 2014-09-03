美股收盘涨跌互现 苹果重挫拖累Nasdaq市场走低

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约9月3日 - 美国股市周三多数收跌，苹果急挫拖累Nasdaq指数走低，在欧洲央行政策会议前，投资者不愿大举押注。
苹果(AAPL.O)重挫4.2%，报98.94美元，录得1月28日以来最大单日百分比跌幅。至少一家券商考虑调降苹果的评级，因在新款iPhone发布前一周，该公司的iCloud服务可能遭遇黑客的攻击。
另外，竞争对手三星电子(005930.KS)推出了适用于新款平板手机Galaxy Note 4的虚拟现实耳机，这款耳机采用的是Oculus VR公司的技术。Facebook Inc (FB.O)斥资20亿美元将Oculus收归旗下。
苹果急跌拖累科技股.SPLRCT下跌0.7%，为标普指数10大类股中跌幅最大的板块。指标标普500指数也因苹果颓势而承压，该指数盘中一度升至纪录高位2,009.28点，后回落，收盘基本持平。
“今日市场停步不前。经济方面的消息均好于预期，但对欧洲央行即将举行的会议有些不安，”Voya Investment Management的首席市场策略师Douglas Cote表示。
欧洲央行将于周四举行月度政策会议，投资者将从中寻找央行购债计划的线索。
道琼工业指数.DJI收高10.72点，或0.06%，至17,078.28点；标准普尔500指数.SPX收低1.56点，或0.08%，至2,000.72点；Nasdaq指数.IXIC下滑25.62点，或0.56%，至4,572.57点。
股市稍早上扬，因乌克兰和俄罗斯的官员表示，两国接近就乌克兰东部停火达成协议，但俄罗斯宣布计划继续进行军演的消息使市场仍倍感困惑。
航空股走低，因Delta Airlines (DAL.N)急跌5.2%，报38.82美元，之前该公司削减营运利润率预期，并表示，国际航线的客流量8月小幅下降。美国航空(AAL.O)重挫3.4%，报39.14美元。
最新的数据直指美国经济持续复苏。7月工厂订单猛增10.5%，为创纪录增幅，8月汽车销售意外强劲，部分受助于大幅折扣。
房屋建筑类股走疲，因全美最大豪宅建筑商Toll Brothers (TOL.N)在公布季度业绩后劲挫4.7%，报33.95美元。PHLX房屋指数.HGX下跌1.6%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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