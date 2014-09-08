路透纽约9月5日 - 美国股市周五收涨，标普500指数创下收盘新高，此前疲弱的就业数据提醒投资者，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将不会很快开始升息。

在美国公布8月非农就业岗位增幅不及预期后，股市下滑。

但午后盘初，三大股指由跌转升，公用事业股领涨。美联储官员明确表示，他们认为就业市场仍艰困，这为保持利率在近零水准提供了部分依据。

“非农就业岗位增幅远逊预期，但市场反应显示如果数据强于预期，股市可能会下滑，”U.S. Bank Wealth Management高级股市策略师Jim Russell表示。

“今日的数据令投资人对升息的担忧降温了一两度。”

公用事业股.SPLRCU升1.2%，因在就业数据拖累美国公债收益率下滑后，投资人看好公用事业股的收益吸引力。因这些企业派息相对慷慨，通常在公债收益率下滑时得益。

电力企业NRG Energy Inc (NRG.N)升1.9%，报30.89美元，XCEL Energy Inc (XEL.N)涨1.9%，报32.48美元。

道琼工业指数.DJI收高67.78点，或0.4%，至17,137.36点；标准普尔500指数.SPX收高10.06点，或0.5%，至2,007.71点；Nasdaq指数.IXIC上扬20.61点，或0.45%，至4,582.90点。

本周，道指和标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数升0.06%。

折扣零售商Family Dollar Stores Inc FDO.N下挫1.2%，报79.11美元，此前该公司拒绝了Dollar General Corp(DG.N)上调后的收购报价。Dollar General大跌2.3%，报63.01美元。

苹果(AAPL.O)小涨0.9%，报98.97美元，此前该公司表示，计划在iCloud服务中增加一些安全性能。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有52亿股易手，高于51亿股的五日成交均值。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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