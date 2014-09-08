专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约9月5日 - 美国股市周五收涨，标普500指数创下收盘新高，此前疲弱的就业数据提醒投资者，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将不会很快开始升息。
在美国公布8月非农就业岗位增幅不及预期后，股市下滑。
但午后盘初，三大股指由跌转升，公用事业股领涨。美联储官员明确表示，他们认为就业市场仍艰困，这为保持利率在近零水准提供了部分依据。
“非农就业岗位增幅远逊预期，但市场反应显示如果数据强于预期，股市可能会下滑，”U.S. Bank Wealth Management高级股市策略师Jim Russell表示。
“今日的数据令投资人对升息的担忧降温了一两度。”
公用事业股.SPLRCU升1.2%，因在就业数据拖累美国公债收益率下滑后，投资人看好公用事业股的收益吸引力。因这些企业派息相对慷慨，通常在公债收益率下滑时得益。
电力企业NRG Energy Inc (NRG.N)升1.9%，报30.89美元，XCEL Energy Inc (XEL.N)涨1.9%，报32.48美元。
道琼工业指数.DJI收高67.78点，或0.4%，至17,137.36点；标准普尔500指数.SPX收高10.06点，或0.5%，至2,007.71点；Nasdaq指数.IXIC上扬20.61点，或0.45%，至4,582.90点。
本周，道指和标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数升0.06%。
折扣零售商Family Dollar Stores Inc FDO.N下挫1.2%，报79.11美元，此前该公司拒绝了Dollar General Corp(DG.N)上调后的收购报价。Dollar General大跌2.3%，报63.01美元。
苹果(AAPL.O)小涨0.9%，报98.97美元，此前该公司表示，计划在iCloud服务中增加一些安全性能。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有52亿股易手，高于51亿股的五日成交均值。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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