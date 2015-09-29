美股标普500指数反弹 此前逼近8月低位

路透9月29日 - 美国股市周二收盘上涨，盘中走势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。

标准普尔500指数收复失地，早些时候跌至距离8月触及的低位仅差不到0.26%，当时因中国经济放缓的担忧令全球市场动荡。

“我从来没预计到会跌到如此低位，还没到最低，但肯定接近了。再次试探是一个好事，但需要守住。”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品董事总经理Randy Frederick称。

标准普尔500指数十大类股中七大类股上涨，医疗保健类股.SPXHC涨0.9%，结束了连续七天的下跌走势，部分受助于强生(JNJ.N)和Gilead Sciences (GILD.O)的上涨。

制药和生物科技类股之前面临压力，因民主党总统候选人希拉里克林顿上周批评药品价格。

Nasdaq指数收低，标普技术类指数.SPLRCT跌0.55%，苹果(AAPL.O)大跌3.01%，此前新iPhones的首个周末销售创纪录。

尽管市场最近的溃败致使许多策略师下调了年终预期，但路透的一份新调查显示，标普500指数今年将收于比目前点位高大约11%的水平。

“在昨天和前几个交易日的惨跌后今天得以喘息，”Apex Capital股票交易负责人Robert Francello称，“如果在稳定下来前进一步下跌，我不会感到奇怪。”

道琼工业指数.DJI收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点；标准普尔500指数.SPX收高2.32点，或0.12%，至1,884.09点；Nasdaq指数.IXIC收跌26.65点，或0.59%，至4,517.32点。

投资者在等待将于本周公布的数据，周五的非农就业数据是最重要的。

周二的一份报告显示，9月消费者信心指数升至103.0，高于分析师预期的96.1。

第三季业绩期临近，高盛称预计标普500公司今年的销售增长将出现五年来的第一次下滑。

雅虎(YHOO.O)涨2.39%，尽管美国国税局拒绝就交易是否免税进行裁决，但公司昨日仍将推进剥离阿里巴巴集团(BABA.N)股份的原定计划。

Nexstar (NXST.O)劲涨8%，此前投资商Starboard Value促请地区电视公司Media General MEG.N将自身出售给Nexstar。

Republic Airways RJET.O暴涨12.85%，此前德意志银行将该股评级上调为“买入”，这家航空公司与其飞行员就新合同达成协议。

纽约证交所跌涨股分别为1,732和1,353只；Nasdaq市场跌涨股分别为1,759和1,053只。

一只标普500指数成份股触及52周新高，70只触及新低；有15只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，323只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约79亿股，过去20个交易日的日成交均值为73亿股。(完)