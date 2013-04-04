美股收挫 因经济现疲弱迹象及朝鲜半岛局势紧张

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* ADP民间就业报告不及预期
* 美国国防部长称朝鲜是显而易见的危险
* 道指跌0.8%，标普500指数和Nasdaq指数跌1.1%
路透纽约4月3日 - 美国股市周三下跌，标普500指数录得逾一个月来最大单日跌幅，此前公布弱于预期的民间就业人数，令投资人忧虑经济的劲道。
美国五角大楼周二称，美军已在西太平洋部署第二艘反导驱逐舰，执行导弹防御任务，近期朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，朝鲜半岛局势剑拔弩张。
美国防部长哈格尔称朝鲜是“真实且显而易见”的危险，正与中国等国协作缓和朝鲜半岛局势。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。在周五美国公布非农就业报告前，ADP的数据令投资人担忧。
周二，标普500指数和道指都收在纪录收盘高位，今日跌势由能源股和金融股引领，标普金融股指数.SPSY下挫1.7%。
“由于一些经济数据转弱，今日出现一些出脱风险的走势。在周五就业数据公布前，投资人全面减仓。”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理MichaelJames表示。
他表示，朝鲜的消息也增加了市场“另一个风险因素”。
尽管大盘下滑，国防类股走强，Northrop Grumman (NOC.N)升1.1%，报70.18美元。
道琼工业指数.DJI收低111.66点，或0.76%，至14,550.35点；标准普尔500指数.SPX收跌16.56点，或1.05%，至1,553.69点；Nasdaq指数.IXIC下跌36.26点，或1.11%，至3,218.6点。
被视为是经济活动晴雨表的道琼运输指数.DJT跌1.3%，报6,005.95点，自11月21日来首次收在50日移动均线切入位下方。
年初以来已大涨8.9%的标普500指数在近几日多次逼近1,576.09点的纪录高位，都铩羽而归，分析师指出该指数已显露疲态。
周二，尽管三大股市收高，但下跌股多于上涨股。而且今年升势是由保健股、必需消费品类股和公用事业股等防御类股引领。
ConAgra Foods Inc(CAG.N)公布第三季盈利大跌57%后收低1.9%，报34.85美元，尽管其季度营收增加。
孟山都(MON.N)上调全年盈利预估后股价上涨0.8%，报104.51美元。
根据路透调查，市场预计上月非农就业岗位增加约20万，2月为增加23.6万。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。
今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为71亿股，2012年日成交均值为约64.5亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为1：4，Nasdaq市场则约为1：3。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。