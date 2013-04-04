美股收挫 因经济现疲弱迹象及朝鲜半岛局势紧张

* ADP民间就业报告不及预期

* 美国国防部长称朝鲜是显而易见的危险

* 道指跌0.8%，标普500指数和Nasdaq指数跌1.1%

路透纽约4月3日 - 美国股市周三下跌，标普500指数录得逾一个月来最大单日跌幅，此前公布弱于预期的民间就业人数，令投资人忧虑经济的劲道。

美国五角大楼周二称，美军已在西太平洋部署第二艘反导驱逐舰，执行导弹防御任务，近期朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，朝鲜半岛局势剑拔弩张。

美国防部长哈格尔称朝鲜是“真实且显而易见”的危险，正与中国等国协作缓和朝鲜半岛局势。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。在周五美国公布非农就业报告前，ADP的数据令投资人担忧。

周二，标普500指数和道指都收在纪录收盘高位，今日跌势由能源股和金融股引领，标普金融股指数.SPSY下挫1.7%。

“由于一些经济数据转弱，今日出现一些出脱风险的走势。在周五就业数据公布前，投资人全面减仓。”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理MichaelJames表示。

他表示，朝鲜的消息也增加了市场“另一个风险因素”。

尽管大盘下滑，国防类股走强，Northrop Grumman (NOC.N)升1.1%，报70.18美元。

道琼工业指数.DJI收低111.66点，或0.76%，至14,550.35点；标准普尔500指数.SPX收跌16.56点，或1.05%，至1,553.69点；Nasdaq指数.IXIC下跌36.26点，或1.11%，至3,218.6点。

被视为是经济活动晴雨表的道琼运输指数.DJT跌1.3%，报6,005.95点，自11月21日来首次收在50日移动均线切入位下方。

年初以来已大涨8.9%的标普500指数在近几日多次逼近1,576.09点的纪录高位，都铩羽而归，分析师指出该指数已显露疲态。

周二，尽管三大股市收高，但下跌股多于上涨股。而且今年升势是由保健股、必需消费品类股和公用事业股等防御类股引领。

ConAgra Foods Inc(CAG.N)公布第三季盈利大跌57%后收低1.9%，报34.85美元，尽管其季度营收增加。

孟山都(MON.N)上调全年盈利预估后股价上涨0.8%，报104.51美元。

根据路透调查，市场预计上月非农就业岗位增加约20万，2月为增加23.6万。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。

今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为71亿股，2012年日成交均值为约64.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1：4，Nasdaq市场则约为1：3。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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