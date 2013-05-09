美股收跌 标普500结束五日连触纪录收盘高位涨势

* 上周初请失业金人数意外下滑

* Tesla Motors公布业绩后大涨

* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约5月9日 - 美国股市周四收跌，结束标普500指数五日连续触及纪录收盘高位的涨势，因市场的近期动能消退，苹果走低拖累大盘。

道指也结束两日连创收盘新高的走势，但仍收在15,000点之上。

近期升势持续时间之长已令许多投资人意外。分析师表示，首季业绩期快将结束，在没有进一步刺激因素的情况下，股市难以维持上升动能。

今年升势多数时间成交不振，事实上，过去一周的成交都低于均值。

“近期升势过度，稍有差池，标普500指数会轻易回落至1,580点，”Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示。

苹果(AAPL.O)收低0.9%，报456.77美元，领跌标普500指数和Nasdaq指数。国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)跌0.8%，报203.24美元，对道指拖累最大。

今日美国公布的经济数据大致正面，但未能给予股市太大提振。美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低，预估为33.5万人。

道琼工业指数.DJI收跌22.50点，或0.15%，至15,082.62点；标准普尔500指数.SPX收挫6.02点，或0.37%，至1,626.67点.Nasdaq指数.IXIC下跌4.10点，或0.12%，至3,409.17点。

尽管今日收低，但盘中道指和标普500指数均创下新高，分别为15,144.83点和1,635.01点。

股市今日开低，在下午稍早的交易中扭转跌势，并开始小涨，但尾盘又失去动能。

新闻集团(NWSA.O)公布的业绩胜预期，带动该股大涨4.5%，报33.29美元，限制了标普500指数的跌幅。

在其他领涨个股中，Tesla Motors Inc (TSLA.O)猛涨24.4%，报69.40美元，昨日该公司公布的经调整后盈利是分析师预计的三倍。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63亿股，年内迄今日成交均值约为64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1:2，Nasdaq市场则为近2:3。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。