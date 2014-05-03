美股下滑 因乌克兰忧虑盖过强劲就业报告的提振

* 乌克兰港口城市Odessa大火和冲突中有超过40人丧生

* 美国非农就业岗位大增，失业率触及五年半低点

* 本周股指上涨

* 制药商阿斯利康拒绝了辉瑞1,060亿美元收购价

* 道指跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约5月2日 -美国股市周五收低，因担忧乌克兰暴力冲突升级，投资者在周末前获利了结，这盖过了4月非农就业岗位增幅为逾两年最大的数据提振。

包含美国制药商辉瑞(PFE.N)的医保股对标普500指数的拖累最大，辉瑞下挫1.3%，报30.75美元，此前该公司上调了对制药商阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)的收购报价，但仍被拒绝。

乌克兰黑海港口城市Odessa的大火和冲突中有超过40人丧生，这是自2月乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被罢黜后该城市最严重的暴力事件，市场卖压加重。

“地缘政治紧张局势再度受到市场关注，投资人获利了结。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

本周美股三大股指均上涨，道指和标准普尔500指数上涨0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。

油价受乌克兰局势影响上涨，提振艾克森美孚(XOM.N)等能源股，这限制了标普500指数的跌幅。

开盘前，美国公布4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速。但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

道琼工业指数.DJI收低45.98点，或0.28%，至16,512.89点；标准普尔500指数.SPX收跌2.54点，或0.13%，至1,881.14点；Nasdaq指数.IXIC收跌3.554点，或0.09%，至4,123.897点。

LinkedIn CorpLNKD.N暴跌8.4%，报147.73美元，昨日该公司预计今年的营收不及预期。Expedia(EXPE.O)公布业绩后股价下挫3.7%，报71.15美元。

汤森路透数据显示，本财报季迄今，75%的企业的盈利超过预期，高于63%的长期均值。但仅有51.3%的营收胜预期，低于61%的长期均值，近期趋势持续。

本周公布了业绩的艾克森美孚升0.6%，报102.01美元，康菲石油国际(Conoco Phillips)(COP.N)升2%，报76.52美元，雪佛龙(CVX.N)周五公布季度盈利不及预期，该股收低0.2%，报124.72美元。

标普医保股指数.SPXHC跌0.8%，为今日表现较差的板块之一，近几周该行业有多宗数以十亿美元计的购并交易宣布。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59亿股股票换手，低于过去五日成交均值67亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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