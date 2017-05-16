美股标普500和道琼工业指数几收平盘 科技股提振纳指收盘再创纪录

5月17日 - 路透纽约5月16日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周二基本收平盘，此前发布的一系列经济数据和零售企业季报有好有坏，纳斯达克指数收盘再创纪录新高，受助于科技股上涨。

美国4月工业生产增速为逾三年来最快，提振对美国第二季初经济增速的观点，尽管房屋开工意外下降。

投资者对政府计划中的减税和监管改革可能推迟保持谨慎态度，此前报导称，总统特朗普向俄罗斯外交部长透露了高度机密信息，泄露了一项有关于针对伊斯兰国(IS)的行动计划。

“有很多政治消息，但没有很多经济数据会改变环境，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)公布好于预期的首季业绩，但拥有T.J. Maxx和Marshalls商店的TJX Cos Inc(TJX.N)公布的可比店铺销售增长放缓，且当前季度盈利预估令人失望。家得宝股价上涨0.59%，TJX 下跌4.08%。

“今天有多个因素影响市场，企业季报和好于预期的工业生产数据，抵消了对未来经济数据的担忧和我们继续看到零售销售疲弱的事实，”Edward Jones投资策略师Kate Warne说。

“消费者支出在美国经济增长的占比超过三分之二，如果消费者支出疲弱，我们还会看到经济稳步增长吗？”

道琼工业指数.DJI下跌2.19点，或0.01%，至20,979.75点；标准普尔500指数.SPX下滑1.65点，或0.07%，至2,400.67点，从2,405.77点的盘中纪录高位回落；纳斯达克指数.IXIC升20.20点，或0.33%，至6,169.87点，为纪录最高收盘点位。

标普500指数的11大类股中仅有两大类股收高，科技股升0.5%给指数带来的贡献最大，受微软(MSFT.O)升2%提振。

索罗斯基金周一稍晚披露，该基金所持微软股份是以前的三倍多，微软股价也受益于投资者对网络安全的关注。

“许多科技股现在受到网络安全忧虑的驱动，投资者认为有更多的公司将不得不升级他们的电脑系统，”Edward Jones的Warne称。

世界各国政府急于阻止黑客传播“勒索”病毒，已有150个国家的逾30万台电脑感染了此病毒。网络安全研究人员称已发现朝鲜与这次网络安全事件有关的证据。

标普金融类股收高0.2%，公用事业类股跌0.8%，在标普各类股中跌幅最大。

联合健康集团(UNH.N)和辉瑞(PFE.N)给标普指数带来的拖累最大。辉瑞下跌1.6%，报32.60美元，此前花旗将该股评级从“中性”下调至“卖出”。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.24:1；纳斯达克市场比例为1.01:1。

标普500指数成份股有61只触及52周新高，12只成份股触及新低；有133只纳斯达克指数成份股触及52周新高，60只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于68亿股的过去20日平均日成交量。(完)