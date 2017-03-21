美股标普500指数和道指跌逾1% 因担心特朗普的税改承诺将被推迟

路透3月21日 - 美国股市周二大幅下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪加重。特朗普的减税承诺提振股市近几月屡创新高。

标普500指数和道琼工业指数跌幅均超过1%，为11月特朗普胜选前以来的表现最差的一天。

标普金融指数.SPSY骤降2.87%，创下6月来最大单日跌幅。该指数延续上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决定引发的跌势。美联储宣布升息25个基点，暗示将坚守逐步升息的路径，不及部份投资者预期的激进。

银行会因利率上升而得益，其股价对美联储升息进度多快的预期变动反应敏感。美国银行(BAC.N)急跌5.77%，对标普500指数的拖累最大，高盛(GS.N)下挫3.72%，对道指带来压力。

“市场感觉上周美联储可能会更鹰派，但美联储没有这样做，”Themis Trading董事总经理Mark Kepner说。

共和党领袖目标最早在周四在国会讨论备受争议的医保议案。但因占少数议席的民主党国会议员联合反对该份议案，令不支持该议案的共和党国会议员只可有大约20人，否则该议案可能不会得到通过。

股市估值过高，投资者预期特朗普政府在推动医保议案上遭遇重重困难，显示出他在兑现减税承诺时将可能遭遇挫折。对特朗普减税的预期是标普500指数自他胜选后大涨10%的主要原因。

“医保议案没有进展，市场开始感到有点气馁，因其他所有计划中的政策都被暂时搁置，”Keefe, Bruyette & Woods交易部门主管RJ Grant说。

小盘股Russell 2000指数下挫2.71%，为9月来表现最差的一天。

自特朗普胜选以来，金融股一直是标普500指数11大类股中表现最好的板块，升幅达到18%，受助于特朗普的放松银行监管和减税的政策建议。

道琼工业指数.DJI收跌237.85点，或1.14%，至20,668.01点；标准普尔500指数.SPX收低29.45点，或1.24%，至2,344.02点；纳斯达克指数.IXIC急跌107.70点，或1.83%，至5,793.83点。

CBOE波动指数.VIX跳升10%。

自特朗普赢得大选以来，投资者已经不太习惯美国股市遭大幅抛售了，上次标普500指数下跌1%或以上是在110个交易日以前的10月11日。根据汤森路透数据，在之前的两年里，每11个交易日就有一个交易日标普500指数跌幅在1%或之上。

但投资者对股票估值升高越来越担心，根据汤森路透数据，当前标普500成份股的市盈率为18倍，而长期平均市盈率为15倍。

联邦快递(FDX.N)盘后下跌3%，此前公司发布的季度报告令投资者失望。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.92:1；纳斯达克市场为5.25:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，七只成份股触及新低；有78只纳斯达克指数成份股触及52周新高，79只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约83亿股成交，高于过去20日的平均日成交量71亿股。(完)