调查：美股明年初可能回调 全年有望录得稳健升幅

图为纽约证交所内工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

* 标准普尔500指数2014年中料升至1,870点，2014年底料续升至1,925点

* 道琼工业指数2014年底料升至17,015点

路透纽约12月12日 -路透调查显示，若美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年年初缩减经济刺激规模，美国股市可能将在数月内出现首次重大回调，但到2014年底将较目前水准上涨8%。

投资者一直在为下滑做准备，因为今年的强劲涨势已推动美国股市升至纪录高位，标准普尔500指数.SPX.INX更是有望录得逾10年来最佳年度表现。

鉴于11月非农就业报告在内的经济数据显示经济复苏势头增强，很多策略师预计美联储将在明年第一季开始采取缩减购债行动。美联储目前坚持每月购债850亿美元来支撑经济。

策略师指出，虽然股市今年已因美联储持续支持经济而大涨，但若美联储缩减购债，则进一步印证经济复苏，最终应会促使股市进一步上涨。

“预期中的美联储政策调整将是明年上半年的主要不利因素，但由于全球经济持续改善，我预计股市将从最初的跌势中反弹，并在下半年上扬，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示。

过去一周路透对43名策略师的访查显示，预估中值为标准普尔500指数2014年中料升至1,870点，2014年底料续升至1,925点。相应较周三收盘位1,782点各上涨5%和8%。

该指数2013年迄今已累计上涨25%。

道琼工业指数.DJI2014年底料升至17,015点，较周三收盘上涨7.4%。

**全球经济成长**

全球经济成长改善、特别是欧洲和其他发达经济体成长好转，应会提亮美国股市和企业获利前景。部分策略师可能将持股从防御类股转为经济成长导向的版块。

2014年企业获利料将改善。汤森路透数据显示，2014年企业获利增幅料达11%，而2013年料为5.7%。

美银美林驻纽约的美国股票和定量策略主管Savita Subramanian表示，虽然2013年美国股市大涨，但目前估值还不算太高。

汤森路透数据显示，标普500指数期望市盈率(本益比)为15.3，2013年初为13.1，基于1968年来数据的均值为14.8。

不过，倘若美联储缩减购债，则可能引发一些投资组合调整，尤其是如果股价大幅回调的情况下。

“明年第一季非常可能出现回调……幅度可能为15-20%，” Commonwealth Financial首席投资官Brad McMillan表示。

本周的路透调查显示，多数分析师预计美联储将于明年3月开始缩减购债，也有一些分析师预计美联储最早将在下周行动。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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