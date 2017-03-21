美股收低 因担忧美国减税和经济刺激计划出台时间将晚于预期

路透3月20日 - 美国股市标准普尔500指数周一下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普的减税和提振经济计划出台的时间，可能晚于之前的预期。

美国股市自特朗普胜选美国总统后屡创新高，不过，近几周涨势停滞，因特朗普建议的减税和放松监管计划缺乏细节，令投资者担忧。

标普500指数和道指收低，此前美国联邦调查局(FBI)局长科米在国会作证表示，没有证据支持特朗普对前总统奥巴马在选举期间对他在纽约特朗普大楼的选举总部进行监听的指控。

特朗普发出这则没有证据支持的监听推文，分散了大众对俄罗斯干预美国大选指控和共和党努力推动医保法案改革的注意力。

“政策讨论又推迟一天，”Wedbush Securities交易部门总监Ian Winer说，“市场希望的是税改，但需要在医保法案得到通过后，才轮到税改。”

SPDR标普零售业ETF (XRT)下跌1.5%，抹去特朗普胜选以来录得的涨幅，因投资者担心共和党提出的边境调节税将导致消费品价格上升。

标普500指数持平在上周的水准，因对估值的担忧不断加重。自11月8日总统选举以来，标普500指数已经上涨11%。根据汤森路透Datastream，标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为接近18倍，10年均值为14倍。

道琼工业指数.DJI收跌8.76点，或0.04%，至20,905.86点；标准普尔500指数.SPX收跌4.78点，或0.20%，至2,373.47点。

纳斯达克指数.IXIC微升0.53点，或0.01%，至5,901.53点，盘中一度触及纪录高位。

标普500指数11大类股中有七大类股下跌，金融股.SPSY领跌，下挫0.9%。

油价下跌，因投资者继续出脱对油价升高的押注。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)提供的保守利率指引也令市场受限。本周一系列美联储官员将发表讲话，美联储主席叶伦将于周四发表演讲。

芝加哥联储主席埃文斯周一称，美联储将在今年再升息两次，升息积极程度取决于通胀和特朗普政府的财政政策。

美联储上周进行了今年以来的首次升息，但维持今年再升息两次的预期不变，市场原本预期今年再升息三次。

苹果(AAPL.O)股价升1.05%，收于141.46美元的纪录最高收位，此前Cowen & Co上调了该股目标价位。

卡特彼勒(CAT.N)升2.68%，给道指带来的提振最大，此前公司报告在截至2月的三个月内，销售降幅小于截至1月的三个月。

华特迪士尼(DIS.N)涨0.85%，此前公司发行的《美女与野兽》电影获得最高票房。该股在道指成份股中涨幅靠前。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.40:1；纳斯达克市场为1.58:1。

标普500指数成份股有26只触及52周新高，三只成份股触及新低；有103只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约58亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。(完)