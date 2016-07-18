美股标普500指数和道指再创新高 由科技股和银行股领升

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月18日 - 美国股市周一小幅收高，标普500指数和道琼工业指数再创新高，受助于美国银行盈利优于预期以及一宗大规模的科技业购并交易。
日本软银同意以320亿美元收购英国芯片(晶片)设计公司ARM HoldingsARMH.O，提振美国蓝筹股上涨，且科技股领升标普500指数。科技股权值很重的纳斯达克指数跑赢道指和标普500指数。
上周摩根大通(JPM.N)公布业绩引领银行股上涨后，今日美国银行(BAC.N)的业绩扶助延续这一升势。美银股价劲升3.3%，至14.11美元，带动标普金融指数.SPSY升0.4%。
“根本的推动因素是对经济感到乐观，”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen说。
“人们正在上调企业业绩预估，这真的很重要。你看到更多的循环景气类股开始领涨，类似债券的高派息股票领涨的减少。”
道琼工业指数.DJI上涨16.50点，或0.09%，至18,533.05点；标准普尔500指数.SPX收高5.15点，或0.24%，至2,166.89点；纳斯达克指数.IXIC上扬26.20点，或0.52%，至5,055.78点。
根据汤森路透数据，预计第二季标普500指数成份股净利同比将下跌4.5%，第一季同比下跌5%，预计有更多公司业绩超过分析师预估。
预计第三季净利将转为增长1.5%，第四季净利增幅将达到9.1%。
“看似越来越多人认为，标普500成份股企业业绩已经到达谷底，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称，“如果真是如此，进入第三季和第四季会在基本面方面累积些动能。”
上周标普500和道琼工业指数逾一年来首次创新高，没有理会包括英国近期投票决定脱离欧盟在内的全球经济不确定性。
软银的收购交易令在美国上市的ARM股价急升40.5%，半导体股指数.SOX升1.5%。
材料类股.SPLRCM上涨0.7%，受助于孟山都(MON.N)股价大涨2.9%。路透报导称，在拜耳公司(BAYGn.DE)将收购价提高至逾640亿美元后，孟山都在与拜耳就秘密协议进行磋商。
玩具制造商孩之宝(Hasbro)(HAS.O)急挫6.6%，报79.82美元，因担心公司最大业务--男孩玩具销售增长放缓。同业美泰儿(Mattel)(MAT.O)下跌1%。
市场收盘后，视频流公司Netflix(NFLX.O)股价急挫14.5%，因公司第二季用户增长低于分析师预估。
全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)盘后升2.5%，此前该公司发布季度营收好于分析师预期，因公司转向诸如云服务等高增长领域开始取得成果。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.72:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.25:1。
标普500指数成份股有22只触及52周新高，没有成份股触及新低；有110只纳斯达克指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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