美股受电信股下跌拖累收低 美国运通急升逾10%

路透纽约10月20日 - 美国股市周四小幅收跌，盘中交投震荡，投资者消化最新一批企业业绩，电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。

电信股大跌2%，为五周来最大单日百分比跌幅，因威瑞森通讯(Verizon Communications)下挫2.5%。该公司公布无线业务订户增长不及预期，营收也不及预估。

电信股尾盘承压，因美国电话电报公司(AT&T)延续稍早跌势，此前有报导称，该公司和美国时代华纳(TWX.N)在近期会议上讨论过合并的可能性。美国电话电报公司下挫1.9%，时代华纳上扬4.7%。

美国运通暴涨10.3%，创下逾七年来表现最好的一天，扶助抵销大盘的跌幅，此前美国运通公布强劲的季报，上调其2016年盈利预估。

“事实是，有很多良好的感觉，至少短期如此，因为业绩期进展良好，尤其是金融股，”TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan说。

“话说回来，这是因为市场对本季业绩的期望真的很低。”

尽管美国运通劲升，但金融股小幅收低，下滑0.02%，因为财产及灾害保险公司Travelers (TRV.N)大跌6.1%，此前公布盈利大幅下跌。

道琼工业指数.DJI收跌40.27点，或0.22%，至18,162.35点；标准普尔500指数.SPX下挫2.95点，或0.14%，至2,141.34点；纳斯达克指数.IXIC下跌4.58点，或0.09%，至5,241.83点。

这几日标准普尔500指数未能升穿位于100日移动均线的技术阻力位，100日移动均线切入位目前在2,142.60点。在上周跌穿该水准之前，100日移动均线一直为标普500指数的支撑位。

医疗保健股升0.5%，为唯一上升的板块，由攀升3.9%的Danaher(DHR.N)领涨，此前公司公布季度业绩。

在收盘后，微软(MSFT.O)跳涨4.8%，此前公司公布季度业绩。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.37:1；纳斯达克市场为1.16:1。

标普500指数成份股有六只触及52周新高，四只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61.2亿股成交，过去20日的平均日成交量为64.2亿股。(完)