美股小幅收跌 投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎

路透纽约1月19日 - 美国股市周四下跌，大选后的涨势继续回落，投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。

道琼工业指数.DJI连续第五日下跌，为11月8日美国大选日以来连跌时间最长的一次。

不过，这次美国股市将是近代总统过渡期间表现最佳的行情之一。标准普尔500指数.SPX自美国大选日以来累计上涨5.8%。

该指数曾在奥巴马宣誓就职当日下跌了5.3%，在其就任后的最初34个交易日累计下挫20.4%，并在2009年3月9日触底。尽管如此，当前该指数已经较当时的低点上涨了近两倍。包括股息再投资在内，该指数的总回报率已达近295%。

奥巴马任期内的股市表现属艾森豪威尔时代以来的第二好。

股市自特朗普当选以来的涨势近几周已放缓，主要因投资者期待见到更多关于其政策的细节。

期权市场交易员态度益发谨慎，持续增持防御性合约，即使股市波动性整体水平接近于记录低位。

“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。

“市场接下来合乎逻辑的走势可能是先下跌，然后重整旗鼓并上涨。而当你没有真正的操盘方向指引时，干嘛开始建新仓位呢？”

道琼工业指数.DJI收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点。标普500指数.SPX下跌8.2点，或0.4%，报2,263.69点。纳斯达克指数 .IXIC下跌15.57点，或0.28%，报5,540.08点。

标普500指数中，公用事业、地产及能源等板块跌幅居前，但标普金融类指数.SPSY下跌0.6%，对大盘构成最大拖累。

金融类指数从开年迄今下跌了1%。

铁路股涨幅居前。铁路业者CSX Corp (CSX.O)跳涨23.4%。此前消息人士称，即将在1月31日去职的CP Rail (CP.TO)执行长Hunter Harrison，正在与一位前Pershing Square Capital合伙人进行谈判，讨论联手重整CSX。

联合太平洋(Union Pacific)(UNP.N)股价跳涨2.4%，此前该公司公布的季度净利优于预期。

纽约证交所下跌与上涨股家数比例为2.99:1；纳斯达克市场为2.55:1。

标普500指数成份股有15家触及52周新高，两家成份股触及新低；有75家纳斯达克指数成份股触及52周新高，35家触及新低。

美国各证交所共计约63亿股成交，过去20日的平均日成交量为61亿股。(完)