美国股市周二几收平盘

* 道指一度升穿13,000点,为2008年5月来首见

* 油价触及九个月高位,刺激卖压

* 沃尔玛下挫,因盈利不及预期

* 道琼工业指数升0.1%,标准普尔500指数涨0.1%,Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约2月21日电---美国股市周二收盘变动不大,盘中道指一度升穿13,000点,为2008年5月来首见,但之後美股削减涨幅,因油价上涨危及经济前景.

希腊确保了救助,避免无序违约,为股市提供了一些支撑,但投资人表示该消息基本上多已被市场消化.

油价屡创高位给了投资人卖出的理由.美国原油期货大涨2.5%,至每桶105.84美元的九个月高位,因伊朗供应忧虑.

自今年初,经济改善以及欧债危机趋稳的迹象带动道指大涨6.1%,标普500指数攀升8.3%.

道指盘中一度升穿13,000关口,收报12,965点,沃尔玛(WMT.N)对道指拖累最大,该公司季度盈利不及预期,股价下挫.

尽管希腊消息利多,但"鉴於股市上涨的程度,目前正遭遇一些轻微卖压."D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示.

而且,"美国汽油价格令投资人对企业盈利有些疑虑,"他表示,汽油价格上涨殃及企业盈利,因会令消费者削减其他开支,且企业支出增加.

欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.

道琼工业指数.DJI收升15.82点,或0.12%,至12,965.69点;标准普尔500指数.SPX上涨0.98点,或0.07%,至1,362.21点.Nasdaq指数.IXIC收低3.21点,或0.11%,至2,948.57点.

沃尔玛大跌3.9%,报60.07美元,今年迄今涨幅几乎悉数回吐.

今日上涨个股中,家得宝(HD.N)升0.4%,报46.92美元,此前该公司公布的季度盈利胜预期.

梅西百货(M.N)攀升1.2%,报36.69美元,该公司公布盈利增长,且预计今年营收增长更多.

卡夫食品KFT.N上扬1.5%,报38.57美元,该公司预计今年盈利增长至少9%.

苹果(AAPL.O)大涨2.5%,报514.85美元,限制了Nasdaq指数的跌幅.美国国际贸易委员会表示苹果并未侵犯宏达电(2498.TW)的专利技术.(完)

--编译 李军;审校 张若琪

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