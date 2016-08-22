焦点：美国股市估值高 未必意味着需要逃离

路透纽约8月19日 - 专家指出，投资者在考虑美国股市达到纪录高位是否意味着应当逃离股市时，除使用市盈率衡量估值外，应考虑更多因素。

指标标准普尔500指数只略低于纪录高位，市盈率(本益比)最近达到逾一年最高，远高于历史均值。

看好股市的投资者指出两点原因，认为市盈率未必完全反映问题。

首先，估值显得高可能是因为企业获利水平特别低。其次，在债券收益率低的环境下，股市相对来讲具有吸引力。

“股票绝对估值比较高，这说明市场计入了尚未实现的获利回升因素，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle称。

然而Gayle称：“我们一直认为，与债券相比，股票仍更具价值。”

根据标普500指数上市公司过去一年的获利，以及未来12个月的预期获利，股票估值现在处于高位。

据汤森路透I/B/E/S，标普500指数历史市盈率(本益比)为18.8，高于过去十年15.9的均值。

历史市盈率较高的原因之一是，标普500指数上市公司在过去四个季度中公布的获利有所下降，受能源板块的疲弱业绩打压。

近期油价企稳预计将帮助提振能源公司的业绩。

“目前一些数据值较高，与我们仍在从油价和大宗商品暴跌中恢复有关，这种情况将在某种程度上逆转，”富国银行资产管理公司的首席投资策略师Jim Paulsen说道。

标普500指数未来12个月预估市盈率为17.3倍，远高于10年均值15.6倍。

People’s United Wealth Management首席投资官John Traynor表示，虽然估值有些高，但仍与通常水平相差一个标准差之内。

“我们还没到超高的程度，”Traynor说，他的公司一直在买入美国股票。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成分股公司第三季获利料下滑0.5%，但随后三个季度料分别上涨约8%、15%和13%。

“我们认为，未来12个月获利将增加，从而让当前的市场看起来处于合理估值，”Traynor表示。

**低利率提振股票估值**

债券收益率处于低位，也对股票估值带来提振。

投资者通常通过将未来获利折合成现值来衡量股票估值，随着利率下滑，折价也降低，因此当前低利率环境使得未来现金流的现值更具吸引力。

若拿债券收益率与股票盈利收益率相比，股票也占优。盈利收益率是以盈利除以股价。

标普500指数成分股的盈利收益率目前约5.8%；美林美国高收益债指数的收益率则为6.4%。

以历史角度来看，这使得投资股票相对较有吸引力。以上述为例，股票盈利收益率是那些债券收益的90%；根据New Albion Partners首席市场策略师Brian Reynolds，过去30年这个比数平均为54%。

RidgeWorth的Gayle表示，因此对操作多元投资组合的投资者而言，股票仍提供良好的价值。

标普500的12个月预期市盈率图表：

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