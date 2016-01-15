焦点：美股虽连跌两周 但分析师认为还不是熊市

1月6日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月14日 - 华尔街股市下跌两周后，股市分析师下调对2016年的预测，但多数幅度不大。

标准普尔500指数今年以来下跌6.0%，原因是担心中国经济放缓及油价下跌，而对下跌的恐慌又使之加剧，这令持乐观看法者面临的情况是，只有预测从目前开始的回报特别高，2016年才能实现温和回报。

上个月告诉路透预计标准普尔500指数2016年收高约8.0%的投资者，现在面对的市场情况是，要上涨14.8%才能达到这一预测。

最近下调2016年预测的人士中，RBC Capital Markets的Jonathan Golub将全年目标下调至2,225，较周四收盘上涨15.8%，因油价下跌和全球经济增长减弱令每股盈余(EPS)下降。

UBS财富管理的全球投资长Mark Haefele上周把对美国股票的六个月评级下调至中性，2013年1月以来一直是加码/增持。

这远不是熊市预测，可能意味着上半年比较艰难，而不是全年走势悲惨。

要确认标普500指数在5月结束六年牛市，该指数须从周四收盘水平再跌11.2%，也就是比高点低20%。而这并非广泛预期。

“如果说我们所见到的经济放缓将持续下去，这就意味着油价将继续下跌，美元将继续上涨，中国市场也将崩溃，而这些似乎都不太可能，”Commonwealth Financial首席投资官Brad McMillan表示。

当然，有人已转持更加悲观的看法。摩根大通分析师Mislav Matejka表示，投资者应“借任何反弹之机卖出”，一改长期以来的逢低买进策略。苏格兰皇家银行分析师Andrew Roberts 1月8日对投资者表示，要“卖出除高质量债券以外的所有资产”。

UBS Financial Service的Art Cashin指出，标普500指数已从52周高点附近跌落10%，这是较短一段时间内的第二次，而在这两次下跌之间上扬了10%。

这种情况历史上仅发生过四次--分别发生在1929年、2000年5月和10月以及2008年。“这几个日期可以让任何一头公牛浑身打颤。”但Cashin说，他并不知道这只是数字上的巧合，还是真有深意。(完)