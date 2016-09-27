美股收低 投资者等待今日稍后美国总统大选候选人首场辩论

路透9月26日 - 美国股市周一下跌，德意志银行下挫拖累金融股下滑，投资者等待今日稍后美国总统大选候选人希拉里和特朗普的首场辩论。

美国总统大选的选情至今对市场人气没有造成明显影响，但如果周一首场辩论显示任何一位候选人的支持程度明显领先，这情况可能转变。

距离11月8日投票只有六周多的时间，一些投资者预计，总统选举将为医疗保健类股、制药股和工业股等板块带来波动性。目前两位候选人的支持率不相伯仲。

“华尔街目前青睐希拉里，因为她是一位有名的政治人物。特朗普则是一个未知数，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide说，“但我认为，华尔街为特朗普(支持率领先)作准备也不算太迟。”

美国制药商辉瑞(PFE.N)大跌1.81%，此前公司决定，不将公司分拆为两家公开上市的企业。[nL3S1C23HQ]辉瑞对标普医疗保健类股.SPXHC带来最大的拖累，该指数下挫1.22%。

纳斯达克生物科技指数.NBI挫跌1.3%，癌症药生产商Celgene (CELG.O)急跌2.85%。

许多人认为，如果希拉里当选美国总统，对制药公司来说可能是负面消息，因为她批评药物价格昂贵。特朗普曾经承诺，他会撤消医保法案。医保法案自2010年以来提振医疗保险类股上涨。

在美国上市的德意志银行(DB.N)下跌最多7.9%，至纪录低位11.83美元，且拖累其他大型银行股下跌。此前一份德国杂志报导称，德国总理默克尔排除了政府协助德银的可能性。

德银(DBKGn.DE)周一表示，在与美国当局就其提出的要求德银支付140亿美元罚款的磋商中，不需要德国政府的帮助。

标普金融股.SPSY下跌1.5%，摩根大通(JPM.N)下跌2.19%，美国银行(BAC.N)急跌2.77%，对该板块带来最大的压力。KBW银行股指数.BKX劲跌2.12%，创下7月5日以来的最大单日跌幅。

道琼工业指数.DJI下挫166.62点，或0.91%，至18,094.83点；标准普尔500指数.SPX收低18.59点，或0.86%，至2,146.10点；纳斯达克指数.IXIC下滑48.26点，或0.91%，至5,257.49点。

美股连续第二日下跌，标普500指数距离5月触及的纪录高位只有2%，但今年迄今升幅为5%。

“对于总统候选人辩论，投资者反应极度紧张，突显市场焦点不是在经济体质、利率和地缘政治事件的情况，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik说。

CBOE波动率指数.VIX急升17.9%，为两周来最大单日百分比涨幅。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.56:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为3.16:1。

标普500指数成份股有两只触及52周新高，一只成份股触及新低；有63只纳斯达克指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)