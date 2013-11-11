美股展望：投资人将关注美联储减债计划

记者 Caroline Valetkevitch 编译 王冠中

路透纽约11月8日 -美国股市涨势下周可能面临考验，市场将观察包括叶伦在内的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员谈话，是否强化美联储可能很快会缩减刺激措施的看法。

尽管下周公布的经济数据不多，但公债收益率上扬，使得美联储近期内将缩减买债计划的预期升温。

今年只剩不到两个月的时间，许多投资人正等待着可能撼动股市的消息。标准普尔500指数.SPX今年以来上涨了24%。

该冲击可能来自美联储，即使仅是投资人开始预期美联储准备好很快要采取行动。

“需要有些催化剂。而这是我觉得很能发生的最大催化因素，”纽约Platinum Partners总裁UriLandesman称。“这是个超级多头市场。”

美联储的持续刺激措施和超低利率，在今年提振了股市。作为四年多前采行的量化宽松政策的一部分，美联储持续每月买进美国公债和其他债券，以抑制利率和促进成长。

下周将有数位美联储官员讲话，但最重要的是周四的参议院银行委员会就美联储主席提名进行的听证会。

叶伦是刺激措施的有力支持者，她料将面临来自担忧超宽松货币政策的共和党人的批评，但仍料获得核准接任美联储主席。现任主席伯南克任期将在1月31日结束。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二将就经济前景发表演说。

尽管多数分析师仍预期美联储年底前不会开始缩减刺激措施，但本周一连串良好的经济数据，包括周五强于预期的10月非农就业报告，推高了对于美联储可能提前缩减买债的预期。

周五的路透调查显示，有更多的美国初级交易商现在预期美联储在3月之前就会缩减刺激措施。两周前进行的类似调查显示，多数交易商预期美联储要等到3月才开始缩减买债。

股市一直在衡量经济走强相较于美联储提早缩减刺激措施的益处。周五时，经济走强的因素胜出，美国股市三大指数均收高逾1%。

但就业报告一开始是让市场受压，造成股市指数期货挫跌，因为该数据可能让美联储提早缩减买债。而在债市方面，美国指标10年期公债价格周五尾盘跌1-10/32，收益率(殖利率)由2.60%飙升至2.75%。

“我们将见到内部的进展，但肯定至少会评估在12月或1月缩减刺激措施的可能性，”Wells Fargo PrivateBank的地区投资长Cameron Hinds称。

包括摩根大通在内的部分分析师表示，较为强劲的趋势，让美联储缩减买债的预估时间提前到了1月，先前预期为3-4月。

美国商务部周四公布的数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，为一年来最高。

部分分析师称，还需要更多的数据来验证实质改善的趋势。

投资公司LibertyView Capital Management总裁RickMeckler称，美联储的焦点似乎放在相当长期的趋势。

“我想这在于给予他们时间来考虑缩减买债方面，是相当正面的迹象，但他们也展现出等待的意愿，直到见到一些持续良好的数据，”他说。

下周公布的数据包括工业生产，以及一周初请失业金人数。

**零售业财报**

下周也有数家零售业者将公布财报，而第三季财报将在未来几周接近尾声。

下周有16家标准普尔500指数成分股公布财报，其中有四家零售业者，包括Macy's Inc (M.N)、Kohl'sCorp (KSS.N)、沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)和Nordstrom Inc (JWN.N)。

汤森路透数据显示，沃尔玛和Macy's获利料较上年同期增长，Kohl's和Nordstrom获利则料下滑。

再加上已公布财报的447家标普500指数成分股，该季预估的5.5%获利成长可能不会有太大变动。

但这些零售业者的财报，也可能提供线索，一窥年底假期采购季的情况。部分分析师已预期，年底采购季表现可能会是近年来最为疲弱的一次。(完)

(译文审校 侯向明)

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