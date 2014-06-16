美股一周展望：伊拉克动乱或升级 国防类股走势备受关注

路透纽约6月13日 (记者 Chuck Mikolajczak 编译 王冠中) - 随着伊拉克动乱升级的可能性升高，未来一周国防类股可能获得更多的关注。

受伊拉克动乱情势的影响，股市和油价在本周尾段受创。若动乱持续升温，可能导致伊拉克内战，甚至分裂。

尽管该地区紧张情势升高，PHLX国防类股指数.DFX本周仍下跌约1%，随标准普尔500指数.SPX 回落，两指数周一均收在记录高点。市场料将出现一些审慎情绪，但油价上扬以及对于动乱情势的担忧，将会显现在国防股和能源股走势上。

“投资人试着判断，若伊拉克动乱持续，哪些个股或类股会受益，理论上会有更多防御类股受惠，尤其是国防类股本身，”圣路易斯Edward Jones的投资策略师Kate Warne称。

“随着投资人对伊拉克情势日益不安，就会出现石油股受益的典型状况...而对其他类股则会更趋审慎。”

尽管紧张情势升级，投资人也未必会仅仅因为预期新的政府合约增加会提振国防企业营收，就抢着买进国防类股。

美国会慎防再度介入伊拉克的冲突中，美国在2003年出兵伊拉克后尚未完全撤出。

Christiana Trust的投资经理Scott Armiger表示：“我们不会增加对国防类股的持股，尤其在当前政府下。我不认为出兵的可能性会升高，因为这和其他议题相冲突，国内事务还是摆在第一位。”

国防类股指数过去三年来上涨了93%。其与标准普尔指数的50日关联性指数为0.89，显示大盘下跌之际，国防类股仍能走高。

美国目前显然采取深思熟虑的态度。在周四威胁要出兵打击伊拉克伊斯兰激进份子后，总统奥巴马周五表示，他会花几天的时间来评估美国如何协助伊拉克应对动乱的选项。

另一个考量是，国防类股也有来自其他非国防业务的营收来源，波音 (BA.N)生产商用飞机，而Precision Castparts PCP.N有医疗移植相关业务，因此，尽管冲突升温会提振这些个股的股价，但不会是唯一因素。

“许多国防类股会受到关于政府将削减国防支出的预期影响，但这些股票的走势实际上是反映了其他业务更好的表现，”Warne称。“仅仅依赖国防业务的企业，现在状况可能不会太好。”(完)

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