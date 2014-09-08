美股展望：股市波动太小 杠杆ETF因交易成本太高而失宠

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透纽约9月5日 - 旨在放大短期收益的杠杆上市交易基金今年失宠，那些此前看好这些基金的投资者认为在平静市况中的成本太高，不值得对每日波动进行押注。
这些基金可能将继续失去吸引力，因市场没有显示恐慌情绪将很快成为影响交易的因素，股市摆脱了所有负面消息的影响。
今年整体市场成交量下降，交投最广泛的上市交易基金(ETF)--SPDR标准普尔基金(SPY.P)8月成交量较上年同期下降13.8%。杠杆ETF遭到的打击更严重，成交量下降幅度介于25%至30%。
杠杆ETF旨对一项指数每日提供数倍回报。但这种基金费用比率和交易成本较高，因为市场每日波幅较小，不足以收回成本，就使这些基金失去了吸引力。
近期市场波动甚微，CBOE波动率指数.VIX最新报12.73，7月时跌至2007年2月以来最低位10.28。
“在这样的低波动率环境下，使用杠杆基金进行对冲的这些机构可能觉得并不值得这样做，”宾州Vanguard的资深ETF策略师Joel Dickson称。
这些杠杆基金设计为持有一天的基金，在同一天内买入并抛售，这导致交易商要较买入持有的投资者付出多一倍的佣金和费用。Dickson称，这些成本再加上波动率较低，“进一步蚕食了可能产生的利润，”
ProShares Ultra标准普尔500基金(SSO.P)总费用比率和净费用比率均为0.9%，远高于SPDR标准普尔500基金，后者总费用比率为0.1%，净费用比率为0.0945%。
“按ETF标准来说，这些费用确实很高，假设市场剧烈波动，它们也不划算，”晨星驻芝加哥的基金分析师Michael Rawson称。
在费用比率之外，杠杆基金还要与大银行协商总收益互换，获得必要的敞口以兑现承诺的收益。
**低波动率及低成交量**
波动率指数(VIX)远低于20的长期均值，近期整体市场一直较为平静。就过去250个交易日来说，标准普尔日均波幅为14.29个点，或约0.7%，这是近期很少触及过的均值。
ProShares标准普尔基金8月整体交易量较2013年8月下降34%，尽管股价同比上涨了17.4%。ProShares UltraShort标准普尔500 ETF (SDS.P)成交量下降26%，Direxion小盘股基金成交量下降33%。
“不仅是波动率非常低，就是整体交投兴趣也在下降，”马里兰州ProShares的资本市场主管Stephen Sachs称。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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