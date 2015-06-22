美股展望：投资者着眼数据改善 房屋建筑类股受关注

2015年6月17日，纽交所内交易员们在工作。 REUTERS/Lucas Jackson

路透6月19日 - 周五地产类股上涨，该行业下周应会看到更多好消息，但未来持续强劲增长可能取决于薪资增长，以及房屋购买力增强等其他迹象。

全美不动产协会(NAR)周一将公布5月成屋销售数据，结果料强劲。周三美国第二大房屋开发商Lennar (LEN.N)料公布强劲的第二季财报。

楼市复苏一直不均衡。美国5月住房建筑许可飙升至近八年高位，是势头增强的迹象，但房屋开工率却在下降。

建筑许可受到多户住宅建设计划的带动，多户房屋建筑许可增长24.9%。而占市场大头的单户住宅建筑许可仅增长2.6%。

整体上地产股走势反映出这一情况。建筑材料企业受益于多户住宅建设，走势好于单户住宅开发商。

建筑材料供应商Vulcan Materials (VMC.N)今年以来上涨35.8%，房屋改善和建筑产品公司Masco (MAS.N)涨约10%。

即便算上周五2.3%的涨幅，标准普尔住宅建设指数(S&P 500 homebuilding index).SPLRCHOME今年仅上涨3.7%。涵盖开发商、建筑产品和抵押贷款公司的PHLX楼市指数.HGX2015年上涨7.8%，但较4月初触及的年内高位下滑2.7%。

薪资增长可能是未来表现更好的关键，因购买力仍是问题。

据NAR最新数据，2014年4月至2015年4月，需求推动房价上涨，但新屋建设没有随之增长，中等家庭越来越难以负担中等的住房。

此外，新房均价似乎超出首次购房者的承受范围。1981年后出生的千禧一代进入市场的脚步要慢于前一代。只有34.6%的千禧一代现拥有住房。这是统计局自1982年开始公布年龄相关拥有住房的数据以来，35岁以下居民拥有住房最低的比例。

Housing Research Center创始人和资深分析师Alex Barron称，入门级购房者买不起新房，因为开发商集中建设超出他们承受范围的高端房屋，而不修建所谓入门级房屋。

Barron表示，因此销量仅为应有水平的一半左右，令房屋开发商类股不那么吸引人。

“如果你开始看到失业率下降，就业出现全面增长，对地产类股票应该有利，”美国保德信金融集团市场分析师Quincy Krosby称。

下周的数据料将显示，5月成屋销售攀升4.4%。4月为下滑3.3%。

据路透调查，新屋销售料增长1.5%，4月为增长6.8%。新屋销售数据将于周二公布。

Lennar营收料增长11%，每股盈余(EPS)成长近7%。

汤森路透数据显示，其他标准普尔500指数成分股中的建筑商季度获利料同比大增，包括D.R. Horton (DHI.N)和PulteGroup (PHM.N)。

建筑商类股周五跃升，此前KB Home(KBH.N)公布季度获利和营收强于预期，因房价上升且销量增加。KB Home股价上涨9.4%，触及五个月高位。

Huntington Trust首席投资官John Augustine称，财报带动的上涨可能难以持续，除非市场全面改善，而这可能需要两年甚至更长时间。

“最好的情况是股市继续上涨，婴儿潮一代退休，千禧一代接替他们的工作，”Augustine称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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