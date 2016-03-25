美股展望：经济数据可能推动股市再次上涨

2016年3月4日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月25日 - 美国下周将公布的3月就业报告以及其他主要经济数据可能会推动美股再现近期涨势，只要这些数据表现恰到好处：既没有强到足以加剧对进一步加息担忧的程度，也没有弱到会造成对经济衰退的忧虑。

此外鉴于近期建筑类股大幅上涨，楼市数据可能也会吸引投资者关注。

由于迹象显示美国经济回升且油价大幅反弹，美国三大股指仍远高于年内低点，与此同时，周四的股市在长周末假期前结束了五周连涨。

不过年初时的市场波动已经减弱，且很多策略师对前景的看法也偏于谨慎乐观，市场似乎进入暂停模式。

股市的一个催化因素可能来自于企业财报。

“过去几周我们所见到的情况实际上只是回归常态，”Commonwealth Financial的投资长Brad McMillan称。

他表示，股市的下一波大行情将主要取决于企业利润情况，“我们处在一种需出示证据的阶段，这个证据就是利润。”

McMillan及其他市场观察人士称，企业第一季获利预估自年初以来全面下降，有些可能下调得过多，反而有可能使财报季显得相对乐观。

汤森路透数据显示，美国企业获利可能连续第三季下降。分析师现预计第一季企业获利或下降6.9%，有可能为2009年第三季以来最大降幅，同时也远逊于1月1日以来所预测的增长2.3%。

McMillan称，油价企稳至少可以减缓未来的获利预估下降速度。

近期美元疲软或许也可为扶助企业利润。去年美国跨国企业曾因美元大涨而备受打击，但今年第一季度迄今为止美元指数.DXY累计下跌了2.6%。

“我们见到强势美元交易略减，协助备受打压的领域确实有所表现，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan在提及大宗商品相关类股时指出。

部份企业已提早发财报，但距离标普500指数.SPX成份股的财报高峰期还有数周之遥。

下周出炉的经济数据对市场亦可能有利有弊，端视其对美联联下步动向释出的讯号。

美联储官员本周发表的评论暗指，升息步伐较投资者预期略显积极，打压一些对股市的热情。经济数据若表现强劲，将指向美联储更积极升息，而这被视为不利股市。

至于下周五将发布的就业报告，路透调查显示3月非农就业岗位增加20万个，低于2月的增加24.2万个。

而即将公布的房市数据包括成屋待完成销售指数，以及标普/Case-Shiller房价指数。

下周将适逢季底，此为市场例来动荡最为激烈的时刻之一。标普500指数本季迄今跌幅仅0.7%，已然收复本季最初几周的巨大跌幅。(完)