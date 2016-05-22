一周展望：美股心系美联储6月升息机率 市场聚焦经济数据

2016年5月16日，图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约5月20日 - 未来一周经济数据将吸引美国股市的多数注意力，由于投资人试图研判美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月会议升息的机率多寡，一连串的经济数据倍受关注。

制造业将有多项数据出炉，另外还有耐久财订单、消费者信心、及第一季国内生产总值(GDP)修正值。若数据出现改善迹象，则升息预期料将增温，令股市承压。

“这都是些重要数据，我的感觉是，投资圈目前处于一种‘数据好就是坏消息’的心态，”BMO Private Bank投资长Jack Ablin称。

直到5月16日时，投资人都还几乎笃定美联储6月不会升息，根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具，当时联邦基金期货利率显示升息机率只有4%。

但随着美联储4月会议记录公布，加上纽约联储银行总裁杜德利的谈话，大幅扭转了原先的预期，到周五时，市场预期6月升息的机率升至30%。

“过去这周确实是绕着美联储转的一周，也是市场看法大变的一周，”Global Markets Advisory Group资深市场策略分析师Peter Kenny称。

然而，升息预期增温，比较可能带来一波股市板块轮动，而非标准普尔500指数.SPX成分股的全面下跌。金融股是升息的主要受惠板块之一，可能摆脱今年以来多数时间表现乏力局面，跃居领先地位。这波板块轮动料将使公用事业、电讯及房地产投资信托(REIT)板块处于不利。

由于先前表现落后，使得银行股估值相对极度便宜，根据DataStream数据，相对于整体标普500指数，上月标普500银行股指数估值创逾10年最低。

由于升息有助提振银行获利，过去一周标普银行股指数.SPXBK已跳涨近4%，结束周线三连跌。

在低利率环境下吸引投资人的类股，像是电讯.SPLRCL及公用事业.SPLRCU，过去一周皆下跌逾2%，为五周来最差表现。

“我们将见到更多板块轮动，”摩根大通私人银行全球投资专员Scott Keifer称。

“这只是市场在消化6月仍有可能升息，舍去以为美联储不会有所行动的松懈想法。”(完)