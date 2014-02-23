标普500指数或无力创新高 关注叶伦参院听证

路透纽约2月21日 -标准普尔500指数周五下跌，终止周线连续两周收高之势，下周美国股市或将处于更艰难境地，因为投资者或许不愿将指标股指推升至纪录高位。

标普500指数.SPX过去三周上涨了3%，因为美国天气异常寒冷，投资者基本上都愿意原谅经济数据的不佳表现。

市场主要焦点将放在美联储主席叶伦周四对参议院金融委员会进行的半年度货币政策证词陈述上。

有点儿可笑的是，叶伦这次对国会的证词陈述原定在稍早进行，后因华盛顿暴风雪天气而改期。

法国巴黎银行纽约分行的分析师Yelena Shulyatyeva称，投资者和分析师将关注叶伦对“有关天气问题的回答，她认为天气对经济活动有多大影响，以及美联储对这个问题的重视程度”。

市场参与者还将关注叶伦的声明，从中寻找有关央行缩减刺激措施计划的蛛丝马迹。随着美国失业率接近联储设定的6.5%目标，有关是否该升息的辩论升温。

圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，美国经济今年有望实现良好成长，他预计央行将继续缩减购债。

**关注消费者信心**

下周美国将公布的经济数据包括消费者信心指数、新屋销售和其它楼市报告、耐久财(耐用品)订单、GDP修正值和汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数终值。

虽然楼市数据很可能被解读是受天气因素的影响，但消费者信心数据可能说明经济成长是否处在正轨上。

“如果看看消费者信心，忽略本轮天气周期的数据，我们发现消费者眼里的经济前景没有发生实质变化，尽管所有其它指标体现的可能是相反的情况，”摩根大通基金公司的全球市场策略师Anastasia Amoroso说。

“所以如果消费者信心指数终值与初值一致，说明商品和服务最终用户需求没有出现跳崖式骤降，而是因为天气因素被延后了。”

财报季将继续推进，其中零售商业绩将备受关注，因为零售业除了天气因素外，同时还面临许多其他挑战。

下周将公布业绩的零售商包括家得宝(Home Depot)(HD.N)、Lowe's Companies Inc(LOW.N)、Target(TGT.N)、梅西百货(Macy's)(M.N)、TJX Companies(TJX.N)、JCPenney(JCP.N)、百思买(Best Buy)(BBY.N)和Gap(GPS.N)。

截至周五，标普500家成分企业已公布业绩的441家公司中，有65.3%的获利优于分析师预期，略低于过去四个季度的平均比例67%。但高于1994年以来均值63%。

**阻力位，GDP数据和政局动荡**

即便经济数据逊于预期，且投资者再次对此淡然以对，市场缺乏刺激因素，或许会阻止标普500指数明确突破1月15日创下的纪录盘中高位1,850.84点。该水准构成一大阻力。

“每到1,850点，似乎总会自然涌现出抛盘，让指数无力升破该水准，每当这种情况发生时，指数都会回落一点，”O'NeilSecurities的主管Ken Polcari说。

“如果股市走弱，投资者很乐意进场支撑市况。但如果市场想实现突破，很多人却想撤走一些筹码，因为他们仍预期未来几个月股市将震荡下行。”

股市继续上涨的一大潜在障碍是，叶伦发表证词陈述后将迎来GDP修正值数据。美国去年第四季GDP料增长2.5%，低于初值3.2%。

“GDP的修正幅度将很大。”Payden & Rygel的首席经济分析师JeffreyCleveland说。“你也许认为，市场对此已经有心理准备，但数据摆在面前时带来的冲击会很有趣，尤其在今年第一季经济表现目前看来逊于第四季的情况下。“

总之，股市还有可能再度因为其它国家政局动荡而走软，投资者目前很关注委内瑞拉和乌克兰的政局。虽然那些国家占全球经济的比重很小，但他们的局势进一步恶化有可能打压市场人气。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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