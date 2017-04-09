美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能

2017年3月29日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。

强劲的财报季将有助于让昂贵的股价估值显得合理，标普500指数以未来获利预估计的市盈率(P/E)本月飙升至2004年以来最高。

美国经济自去年11月8日以来备受关注，总统特朗普又承诺提振国内经济增长，而本季公布的数据显示全球经济正在升温。

这对标普成分股公司来说真是个好消息，因为他们近一半的营收来自海外。

美国最大的一些公司海外业务曝险往往最多，过去几周这些公司的表现踊跃居前。比如自2月中以来，标普500指数.SPX的表现就一直好于标普500等权重指数，而年初时二者表现大致相当。(相关图表：www.bit.ly/2oQPVXF)

“我们看到国际社会情况企稳，这对跨国公司来说是好事，也有助于第一季的获利表现，”U.S. Bank Wealth Management的资深股票策略师Terry Sandven说。

“我们还看到，美元升值程度不像一个季度前很多人预计的那么大，所以跨国公司在(外汇)方面可能感到一些安慰，”他说。

美元走软，让海外营收在兑换回美元时变得更多。美元指数.DXY第一季下跌1.8%，但去年第一季时更低一些。

**数据更强**

本周公布的调查显示，欧元区企业活动在2017年第一季创下六年来最佳表现，因需求大幅增长。国际货币基金组织(IMF)预估，全球经济将在2017和2018年提速，特别是发展中经济体。

不过有些投资者担心，跨国公司的股价可能已经消化了对获利大幅增长的预估。

“只要什么都不发生改变，这些公司股价就会不错，”BMO PrivateBank的首席投资官Jack Ablin在谈到美国大公司的强势表现时这样说。

但他警告，股价可能已经消化了所有的好消息。“市场肯定已经充分消化了全部利好。”

美国财报季下周拉开序幕，摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和花旗集团(C.N)等银行股打头阵。对金融板块的预估是，获利增长15.4%，在标普指数中仅次于能源股。

能源股本季料将在获利增幅中独挑大梁，预计获利猛增600%。

就整个标普500指数而言，分析师预计获利较上年同期增长10.1%。据汤森路透数据，这将是2014年第三季以来的首次双位数增幅。

若不计能源板块，标普500指数企业获利料增加6.1%。

营收料跃升7%，创2011年以来最大增幅。分析师称，这应弥补企业薪资和其他成本上涨的影响。

“营收对获利增幅的贡献变得大多了，”RBC Capital Markets资深股票策略师Patrick Palfrey说。

数据显示，科技和原材料类股也料实现获利大幅增长。

“归根结底，原因是全球经济同步加速...；大宗商品价格反弹并企稳，以及利率水平升高，”Palfrey说。(完)