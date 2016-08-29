美股展望：非农就业报告将决定股价能否更上一层楼

路透旧金山8月26日 - 美国股市在未来一周将迎来一大波经济数据密集出炉，其中最重要的当属周五发布的非农就业报告，该数据可能动摇市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息时间的预期，并引发股价震荡。

最新的就业与消费者信心数据或将有助于巩固投资者对12月升息的预期，甚至让少数预期最早下个月就会升息的策略师更有底气。

美联储主席叶伦指出，支持加息的理由正在增强，但她并未就2015年12月之后的首次升息时间给出暗示。

“她确实告诉了市场，她愿意升息，这意味着周五将出炉的非农就业报告非常重要。其中的平均时薪、每周平均工时与各类工作岗位分项数据，对于推断通胀形势都至关重要，”保德信金融的市场策略师Quincy Krosby表示。

在叶伦讲话过后，联邦基金利率期货价格暗示，投资者认为12月升息的机率约有60%，高于周四的略超50%。9月加息机率也从21%升至36%。

已实施将近10年的超低利率政策已经帮助推动股价升至纪录高位，即便经济扩张速度迟缓，且美国大型股一年多来一直在获利下滑的局面中苦苦挣扎。

预期利率上升或将促使投资者继续抛售公用事业和电信等高股息类股，并青睐与经济扩张紧密相关的板块，如金融和工业。

叶伦在杰克森霍尔一个座谈会上的讲话中指出，近期就业反弹，美联储预期经济将继续扩张。这也凸显出即将出炉的就业报告的重要程度。

“叶伦将下周五的就业报告置于放大镜下面。我真的认为该数据将是市场下一步走势的决定性因素，”U.S. Bank Private Client Reserve总经理David Schiegoleit表示。

根据一项路透调查，8月就业报告料将显示，美国经济在当月新增18万个非农就业岗位，增幅小于7月的25.5万个。失业率料下降0.1个百分点至4.8%。

投资者下周将瞄准的其他数据还包括周一发布的个人消费支出(PCE)物价指数，周二的消费者信心指数，以及周四的汽车销量和制造业活动数据。

标准普尔500指数周五收低，为六个交易日中第五次下跌，但仅比本月稍早触及的纪录高位低1%。

“消费和就业数据呈现的任何强劲迹象都可能有助于支持股价，”BMO全球资产管理的资深投资策略师Jon Adams表示。(完)