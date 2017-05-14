美股展望：于无声处听惊雷 平静市况下的技术分析暗示不妙

标准普尔500指数近三周的最大日波动仅为0.4%。每日波幅较小，是CBOE波动率指数本周创下逾20年最低收位的部分原因；该指数反映了投资者的焦虑程度。

“那些从技术角度担心市场的人，他们之所以担心是因为目前存在太多满足和乐观情绪，而不是因为有某种触顶的迹象，”DowBull.com驻旧金山总裁Marc Pado称。

标准普尔500指数本周两次创下纪录收盘高位，但均低于3月1日创下的略低于2,401点的盘中高点。周二虽然触及近2,404点的盘中纪录高位，却也并不表明大约11周前创下的阻力位被突破。

恰恰由于这种拉锯走势，反映出来的市场动能不同于3月初的时候。标普指数14日动能指标于3月1日触及今年高位，而周五却收于近三周最弱水准。

“目前(对股市而言)，更大的风险在于超买，尽管海外市场超买的程度甚于美国，”BTIG驻纽约的首席技术策略师Katie Stockton称。

“如果动能不能保持足够强劲--我认为将会是这样的情况--那么对股市而言就构成风险。现在的问题是能否保持足够强劲的动能。”

**上涨的广度缩窄**

纳斯达克指数周五收盘较3月1日高出近4%，且本周数次创下盘中和收盘纪录高位。但成份股上涨的广度却恰恰呈现出这样一种糟糕状态。

纳斯达克指数成份股中，上涨个股数量的50天均值曾在1月中旬触及今年高位，目前明显处于跌势。该指标在5月5日触及年内低点，其与下跌个股数量50日均值的差值自3月初以来便时不时地为负。

反映上涨广度的指标下行，暗示股市上涨所依据的基本面已没有那么强劲，参与上升的股票越来越少。

标普500指数成分股中上涨个股数量的50日均值处于11月8日美国大选以来的最低水平。但由于该指标在3月升至纪录高位后基本呈现拉锯状态，这的信号可能带有误导性。

“(之前)每次股市展开升势，创出的新高都会得到内部广度指标的证实，但过去一周我们没有看到这一情形...”研究机构Bespoke Investment Group的联合创始人Paul Hickey称；其对美股仍持正面看法。

道琼工业指数30种成分股的情况更不乐观，上涨个股数量的50日均值接近11月初以来的最低位。苹果(AAPL.O)一支股票就为道指年初迄今的涨势贡献了25%的升幅，尽管该指数并不按市值加权计算。

还有更糟的。曾与道琼工业指数一同在3月1日触及高位的道琼运输类股指数.DJT，目前较高位已跌逾6%，而道指仅较纪录高位低1%。

如果道琼工业指数升至纪录高位，却没有运输类股指数给予确认，对于股市来说可能是另一个不祥之兆。这两个指数在股市2000、2007和2015年触顶大跌前，都出现过分化走势。

纳斯达克指数个股上涨广度指标： reut.rs/2pGZIPB (完)