美股一周展望：乌克兰等国政局紧张 美股反因避险买盘而看涨

路透纽约8月15日 - 乌克兰东部冲突明显升级的消息再度充斥市场，抛售成为华尔街的主题，但对许多人来说，这只不过是再一次买入美股的机会。

美国指标公债收益率周五触及14个月最低位，此前乌克兰表示，该国军队在夜间部分摧毁了一支越过边境进入乌克兰的俄罗斯装甲车队。

标准普尔500指数.SPX周五微幅收低，美股三大股指连续第二周上涨。

乌克兰东部冲突升级可能将使欧美对俄罗斯进行更大规模的经济制裁，而这将招致俄罗斯进行更加无情的报复。

由于德国与俄罗斯的贸易减少，德国企业信心已经受到打击。俄罗斯股市的一项指标股指今年迄今已下跌6%。在这样的背景下，受企业获利支撑的美国股市似乎仍是发达市场投资者的最佳选择。

据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，投资于欧洲股市的美国股票型基金已连续第九周出现资金外流，而同期内流入美国股市的资金约为30亿美元。

Wunderlich Securities驻纽约的首席市场策略师Art Hogan称，“如果你担心乌克兰不断加剧的紧张局势，那正是市场看重的点，至少目前来说是这样，”

在周五的抛盘中，公用事业类股维持强劲，只有能源类股与其形成对抗，因在美国公债收益率下降之际，投资者关注高派息股。

展望未来，除非出现令市场感到不安的情况，否则投资者似乎更关注医疗保健、生物科技和科技类股的再度领涨。Nasdaq生物科技股指数.NBI周五收高0.9%，全周累计涨4.6%。

Rosenblatt Securities驻纽约的首席市场策略师Brian Reynolds认为，科技、医疗保健及大型生物科技股将在未来几周带动美国股市上涨。他预计，如果地缘紧张政局不恶化的话，标准普尔500指数周一将上扬。

尽管经济数据好坏不一，但投资者对于美国整体需求仍持乐观看法。

Federated Investors投资组合经理Lawrence Creatura称，“这些都是可怕的人间悲剧，每次出现都值得一提，”

“但对(美国的)经济影响一直较小。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。