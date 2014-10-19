美股一周展望：除企业财报外 股票回购将给市场提供支撑

图中为纽交所中正在工作的交易员，摄于2014年10月17日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月17日 - 本周市场是否寻获底部还不能确定，但多头或将得到些许支撑，因为市场挫跌之时大部分持观望态度的企业，未来几周将加快股票回购行动。

股市抛售在周三下午达到高潮，当时标准普尔500指数触及当周低点，对于全球经济的担忧、美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次政策行动时间点的看法分歧、以及有关埃博拉病毒的消息，导致投资者更感紧张。

致使股市跌势加剧的一个因素是，随着财报季大幕拉开，许多美国公司离开股票回购市场。

“现在正处于内部交易管制期(Blackout Period)，因此公司不能进行策略性回购；在刚刚过去这波跌势中，这些回购曾支撑股市，”高盛本周稍早发布报告称。

10月通常是美国公司回购的平淡期，根据汤森路透数据，本月迄今已宣布或完成的股票回购约为17亿美元，今年前九个月总计约为2,500亿美元。

近期市场下跌可能让许多公司有机会低价回购股票。周四，纽约证交所605只个股触及52周低点，为三年来单日最多，当天仅有21只个股触及52周高点。触及52周低点的个股数量周五减少至153只。

“如果你确实相信前景光明，打算返还资金给股票的长期持有者，那么现在是回购股票的绝佳时机，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest说。

11月进行回购毫不新奇。高盛数据显示，过去七年除了2008年，每年11月股票回购占到全年的14%左右，比任何其他月份都最高。该时期，大约8%的回购发生在10月，12月约为10%。

市场即将进入财报季高峰期，128家标普500指数成分股将发布财报，其中包括六家道指成分企业。

“下周将是一个高峰期，财报公布后将解冻许多回购计划，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

他表示，过去几年，财报公布后回购股票的影响基本一致，因为“公司总是大举买入股票”。

如果在企业自身回购股票良机前的买盘算不上一个足够充分的理由，那么基本面情况也有利于多头。

汤森路透数据显示，标普500指数成分股第三季获利目前料上升6.9%，上周五时预估为增加6.5%；当季营收增幅料为3.8%。(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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