美股一周展望：多家龙头油企将公布业绩 石油股涨势有望再接再厉

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透纽约4月25日 - 2月末时投资者都不待见生物科技和其他高价股票，此后助推市场的一直是石油股。
2月25日以来能源股是标普500指数中表现最佳的板块，高成长股则开始下跌。能源板块将在近期涨势之上再接再厉。龙头企业埃克森美孚(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和康菲石油国际(Conoco Phillips)(COP.N)下周将公布业绩。
股价轮动限制了大盘的跌势。这种趋势或会继续：摩根士丹利最近在一份报告中指出，经过较长一段时间的价值领导走势后，通常都会出现价值股的强势轮动。
据汤森路透旗下理柏，能源股基金过去10周中有九周出现资金流入，过去四周平均每周流入4.889亿美元，为2011年3月以来最高。
按总回报看，能源股自2月25日以来涨逾7%，相比之下标普500指数同期涨幅刚超过2%，而医保类股则跌1.8%，为同期表现最差类股。
“这些大型能源企业派发股息，且有稳健的回购计划，只要基础商品价格保持住，这类股实际上更抗跌，”康乃狄格州JonesTrading首席市场分析师Mike O’Rourke表示。
据标普道琼指数(S&P Dow Jones Indices)，以美元绝对值来计算，埃克森美孚和雪佛龙均高居前十大派息公司。能源股的市盈率(本益比)为14.2倍，远低于标普500指数成分企业的17.8倍，因此随着价值轮动继续，这类股应继续吸引投资者。
“许多大型油企都将迈入运营周期的下一个阶段，即更加重视获利能力和成本控制，”纽约花旗石油股高级分析师FaiselKhan表示。
“我们认为以后回报继续成长的可能性很大。”
全球第二大油田服务供应商Halliburton(HAL.N)本周稍早表示，随着运营预算提高，他们的客户正在加大在钻探和钻井支出。斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和Baker Hughes(BHI.N)也谈到北美市场改善。
据美联储，石油提炼行业的产能利用率占全部产能的99.2%，远超过过去40年平均水准约92%。
本财报季迄今，已有14家能源企业公布业绩，当中11家或79%企业业绩超过预估，相比有10家以上企业公布财报的类股，能源股的表现最好。
“由于投资者基本都低配大型能源股，有初步迹象显示，对每股盈余修正的高度负面看法可能消散，”Cowen &Co分析师Asit Sen在本周一份报告中评估每股盈余的估计数据时表示。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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