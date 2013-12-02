诺奖得主席勒担心美国股市荣景

路透柏林12月1日 - 今年诺贝尔经济学奖得主席勒(RobertShiller)对德国一杂志表示，他认为股市和地产价格大涨可能将导致危险的金融泡沫，而且结局可能很悲惨。

席勒指出美国股市和巴西地产市场令人担忧。他与其他两位美国人因市场价格和资产泡沫方面的研究成果而赢得今年诺贝尔经济学奖。

“我不是在发出警报，但许多国家的股市处于较高水准，而且一些地产市场的价格猛升，”席勒对周日出版的《明镜》周刊表示，“这最终将导致恶果。”

“我非常担心美国股市荣景，也是因为美国经济仍然疲弱而且易受打击，”他指称金融和科技类股价值被高估。

过去五年来他亦在关注巴西里约热内卢和圣保罗“猛烈”上涨的房价。

“我感觉巴西有点像2004年的美国。”席勒补充称，他听人们在讲关于巴西投资机会和中产阶级队伍不断壮大的论点。他在2000年左右在美国也听到过这些议论。

美国楼市的崩盘帮助引发了2008-2009年全球金融危机。

他称，“泡沫就像这个样子。全球经济非常易受泡沫的冲击。”(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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