美股交投震荡几收平盘 投资人静待叶伦周二讲话

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月28日 - 美国股市周一收盘基本持平，弱于预期的美国经济数据缓解了对近期可能升息的担忧，油价下跌推低能源股。
2月美国消费者支出几无增长且通胀下降，暗示即使就业市场迅速收紧，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能仍对今年加息保持审慎态度。
今日交投震荡且成交量低，欧洲市场仍在放复活节假。
标普500指数在今年初下跌10%后几乎扳回所有跌幅，但多数投资者对美国可能加息，油价波动的影响和全球经济疲弱保持警惕。
“我认为，股市还没有走出困境，”Wellington Shields & Co技术分析师Frank Gretz说，“我看到上周动能有些减弱。”
投资者将密切关注美联储主席叶伦周二在纽约的讲话，寻找何时联储将可能升息的线索。
“我们将留意叶伦的措辞和观点有没有改变，但华尔街投资者预期叶伦的讲话将不会令市场意外，”Greentree Brokerage Services的Warren West表示。
标普非必需消费品指数.SPLRCD 和必需消费品指数.SPLRCS 分别上涨0.51%和上升0.43%。公用事业类股.SPLRCU跌0.36%，能源股.SPNY 下滑0.34%。
原油价格下跌，美国原油在每桶40美元下方交投。
道琼工业指数.DJI收涨19.66点，或0.11%，报17,535.39点；标准普尔500指数.SPX小涨1.11点，或0.05%，报2,037.05点；Nasdaq指数.IXIC下跌6.72点，或0.14%，报4,766.79点。
美国酒店运营商喜达屋酒店及度假村HOT.N上涨1.97%，此前中国的安邦保险将对其收购价上调至近140亿美元，继续挑战喜达屋与万豪国际(MAR.O)的合并。
Noble Energy (NBL.N)急跌8.19%，此前公司警告称可能推迟以色列一关键天然气开发项目。
音乐流媒体公司Pandora Media(P.N)暴跌12.17%，此前公司称，创始人Tim Westergren再次被任命为公司执行长。
Cal-Maine Foods (CALM.O)跳涨8.76%，此前公司发布好于预期的季度获利。
纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,738家和1,287家，Nasdaq市场，1,531家股票下跌，1,265家股票上涨。
标普500指数成份股有29只触及52周新高，一只成份股触及新低；有27只Nasdaq指数成份股触及52周新高，42只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约51亿股成交，过去20日的平均日成交量为80亿股。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
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