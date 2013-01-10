美国股市受中国数据提振攀升 标普500指数收于五年新高

* 标普500指数攀升至五年新高

* 中国数据引发对全球成长的乐观情绪

* 蒂芙尼股价走低,之前公布获利预估和销售数据

* 道指上扬0.6%,标普500指数收高0.8%,Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约1月10日 - 美国股市周四上涨,标普500指数收在五年新高,因中国出口强于预期,引发对全球经济增长前景的乐观情绪.

在标普500指数升穿1,466.47点的技术阻力位后,尾盘买盘加速.该阻力位是上周五的收盘水平,也是自2007年12月以来最高.

"从历史来看,股市1月通常上涨,今年正在呈现这种情况,"RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon说.

金融和能源股涨幅居前.金融股指数.GSPF上扬1.4%,能源股指数.GSPE 收高1%.

分析师称,中国的经济数据是今天推高市场的主要动因.中国数据显示,12月出口增速反弹至七个月高位,之前连续七个季度放缓.

"市场对这一数据做出正面解读,认为中国经济增长放缓的势头已被遏止住,"Swarthmore Group的投资组合经理Kurt Brunner表示.

"如果中国经济继续高速增长,这将对全球制造业有利."

CBOE波动性指数.VIX显示市场相对平静.该指数回落2.3%,报13.49.

周四收盘时,标普500指数较2007年10月触及的历史最高收位1,565.15点低约6%.

道琼工业指数.DJI收高80.71点,或0.6%,至13,471.22点;标准普尔500指数.SPX收高11.10点,或0.76%,至1,472.12点.Nasdaq指数.IXIC上升15.95点,或0.51%,至3,121.76点.

市场稍早走低,交易商称因期权市场的一宗交易导致大量标普500指数期货在同一时间进入市场.这导致标普500指数快速走低,但跌势在下午的交易中被逆转.

金融股因本周发生的一系列事件而受益,这些事件使抵押贷款规定以及银行在楼市的潜在敞口更加明确.

政府的消费者金融监管机构周四宣布抵押贷款规定,规定将迫使银行用新的标准来衡量借款人是否有能力偿还房屋贷款.

本周稍早,几家发放抵押贷款的大型银行与监管机构达成协议,了结政府提出的逐件审查止赎案的要求.

"这个问题得到解决.银行将不再受到这一问题的困扰,"Brunner表示.

美国银行(BAC.N)急升3.1%,报11.78美元.摩根士丹利(MS.N)跳升3.7%,报20.34美元,一天前,消息人士称,该行计划裁员.

高档珠宝商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)重挫4.5%,报60.40美元,之前该公司表示,假日期间的销售平平.

Herbalife Ltd (HLF.N)面对维权投资人Bill Ackman的指责,加紧为自己辩护,强调称Herbalife是一家遵纪守法的公司,其使命是帮助改善公众的营养状况和体质.该股收跌1.8%,报39.24美元,盘中走势震荡.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为67.7亿股,高于2012年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,916和1,039,Nasdaq市场则为1,439和1,036.(完)

(编译 母红; 审校)

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