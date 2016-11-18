美股标普500指数逼近纪录高位 受数据、业绩和叶伦讲话提振

路透纽约11月17日 - 美国股市周四收高，标普500指数逼近纪录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。

美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。她的讲话巩固对美联储12月升息的押注。

OakBrook Investments LLC联合投资长Janna Sampson认为，叶伦的言论暗示经济呈现强势，扶助了消费类股和金融股上涨。

“一些公司业绩强劲，加上经济数据，提振今日股市上升，”Sampson并补充说，一些投资者可能调高对假日购物季的预期。

10月美国消费者物价指数录得六个月来最大升幅；房屋开工急升至九年高位，受助于独栋型房屋和多户型住宅开工上升。

楼市数据扶助家得宝(Home Depot)(HD.N)上涨2.9%，对非必需消费指数的提振最大，对标普500指数升幅的贡献亦位居第二。

美国最大电子产品零售商百思买(BBY.N)也提供支撑，该股暴涨13.7%，此前公布的季度业绩好于预期。

标准普尔500指数.SPX收高10.18点，或0.47%，至2,187.12点，该指数在8月15日触及纪录高位2,190.15点。

道琼工业指数.DJI收高35.68点，或0.19%，至18,903.82点；纳斯达克指数.IXIC收升39.39点，或0.74%，至5,333.97点。

标普11大类股中有六种收高。金融指数领升，上涨1.3%，受助于银行分项指数1.6%的涨幅提振。

Miracle Mile Advisors投资组合经理J.J. Feldman说，叶伦保证将完成她的主席任期，这番话可能扶助了整体市场。

特朗普意外胜选后，美股攀升，道指触及纪录新高。

“美股仍在享受特朗普胜选后的涨势，因为预期(新政府)透过降低企业税，实施财政刺激计划。但随着时间推移，投资者则要基于实际发生的情况重新布仓。”Feldman说。

特朗普承诺增加基础设施建设支出，也料将刺激经活动和通胀，加大美联储进一步升息的可能性。

根据汤森路透数据，交易商消化12月行动的机率为83%。

全球最大零售商--沃尔玛(WMT.N)下跌3.7%，限制道指的涨幅。此前该公司公布的季度营收低于预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，过去20日的平均日成交量79亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场为1.60:1。

标普500指数成份股有35只触及52周新高，一只成份股触及新低；纳斯达克指数成份股有262只触及52周新高，27只触及新低。(完)