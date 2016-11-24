美股道指和标普指数再创收盘纪录高位 感恩节前交投清淡

路透纽约11月23日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周三创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨，但科技类股下跌限制了升幅并打压纳斯达克指数收低。

卡特彼勒(CAT.N)上扬2.7%触及约两年高点。农用设备生产商Deere(DE.N)跳涨11%至纪录收盘高位，之前该公司公布的获利降幅远小于预期。

机械等设备需求推动美国10月耐久财(耐用品)订单强劲增长，该报告亦扶助工业类股。

标普工业股指数当日上扬0.8%，自11月8日美国大选以来涨幅已达7%，因当选总统特朗普计划增加基建支出，投资者预计这些措施将惠及工业股。道琼运输类股涨1%。

美国联邦储备委员会(美联储)公布最近一次会议的记录，显示决策者在11月8日美国大选前夕对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。不过股市对此几无反应。

投资者对于美联储将于12月升息的预期保持高涨。

“市场已经完全消化了这种预期，”People's United Wealth Management执行副总裁暨信息主管John Traynor说。

“目前很多投资组合都在调整仓位。原来根据经济放缓预想而建立仓位的那些人，现在则要进行调整，以便适应一个不同的政府和不同的环境。”

盘中交投较通常清淡，美国周四将迎来感恩节假期，许多市场参与者早早离场。美国股市在周四将休市，周五也将提早收市。

道琼工业指数.DJI收高59.31点，或0.31%，至19,083.18点；标准普尔500指数.SPX收高1.78点，或0.08%，至2,204.72点；纳斯达克指数.IXIC收跌5.67点，或0.11%，至5,380.68点。

周二道指首次收在19,000点关口以上，三大股指连同小盘股Russell 2000指数也收在纪录最高收位。

Traynor和其他人表示，鉴于美股近期上涨凌厉，回档可能很快就会来临。

“我们向客户建议，市场走势超前，因此要做好回档的准备，”他说。

礼来(Eli Lilly)(LLY.N)跌10.5%至68美元，之前该公司宣布，由于试验失败，将停止开发治疗老年痴呆症的药物。

开发类似药物的Biogen(BIIB.O)亦跌3.8%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.02:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.43:1。

标普500指数成份股有66只触及52周新高，三只成份股触及新低；纳斯达克指数成份股有321只触及52周新高，21只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，过去20日的平均日成交量为81亿股。(完)