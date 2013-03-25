美股展望：标普指数有望再攀新高 塞浦路斯谈判仍影响市场(更新版)

(更新周日塞浦路斯消息，新增IMF对美国经济的展望)

路透纽约3月24日 - 美国股市本周可能打破纪录收盘高位，但这可能取决于塞浦路斯财政危机的解决。

周日，塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯与国际贷款方举行最后的会谈，以挽救该国免于金融崩溃。周一是塞浦路斯避免银行业系统崩溃的最后期限。

参与协商的一名塞浦路斯高级官员表示，在有关救助计划的谈判逐步激烈之际，阿纳斯塔夏季斯威胁要辞职，因纾困条件中包括关闭两家塞浦路斯银行。

这个岛国在欧元区经济产出中只占很小比重，但围绕其100亿欧元(130亿美元)的纾困方案却在过去一周让市场绷紧了神经。

标准普尔500指数上周收低，为四周以来首次，其疲弱走势与海外的不确定性息息相关。

尚未解决的塞浦路斯问题关键在于，该国如何从银行业筹集58亿欧元用于自身的金融援助，以及如何重组该国增长过度的银行业。投资者担心塞浦路斯有可能脱离欧元区。

标普500指数期货在周日晚间开始交易时下跌，跌幅为2.1点，随后回升至平盘附近。标普E-mini指数期货在短暂下跌后亦接近持平。

分析师表示，情况在周一之前都可能不甚明朗。“我认为会拖到明天，”D.A. Davidson & Co.首席市场分析师Fred Dickson说。

不过，就算是谈判正在进行的消息，可能也会被市场视作利多。“只要他们在谈，就足以让市场感到宽慰，”美国保德信金融集团市场分析师Quincy Krosby说。

上周，欧洲当局提出对包括有保险存款在内的存款账户征税，将资金用于纾困，投资者对此反应激烈。一些卖盘随之涌出，因投资者认为，这种做法或为解决其它受困欧元区经济体的问题开一个不好的先例，会引发整个欧洲大陆的银行挤兑。

如果塞浦路斯问题能够得到解决，投资者将把注意力重新转到经济数据上。本周将要公布的数据包括2月耐久财订单和成屋待完成销售，以及第四季国内生产总值(GDP)终值。由于周五适逢耶稣受难日假期，全周股市交易时间缩短。

意大利安莎通讯社(ANSA)周日报导，国际货币基金组织(IMF)计划调降美国今年的经济成长预估，因该国提高税收并削减支出。报导援引了IMF的下一次世界经济展望报告草稿。

美国经济数据转强帮助今年股市上扬，如果市场恢复上升趋势，标普500指数.SPX.INX本周可能再次冲击1,565.15点的纪录收盘高位。上周虽有塞浦路斯问题的困扰，标普指数也只下跌了0.2%，而今年以来该指数仍然上涨逾9%。

“投资者期待形势的好转，无论是就业和GDP数据方面，亦或者是消费者在财政问题的拖累下依旧推升零售销售。”BMO Asset Management U.S.首席市场分析师Sandy Lincoln说。

季度末“美化账面”操作也将推升股市，基金经理人会在其投资组合中增加表现较好的股票。

“临近季度末，每个人都有一些好的投资业绩。部分表现较好的股票会迎来一些美化账面的操作。”Windham Financial Services首席投资分析师Paul Mendelsohn说。

标准普尔500指数成分股只有九家将在本周公布季度业绩，其中包括折扣店零售商Dollar General(DG.N)和视频游戏零售商Gamestop(GME.N)。

上周公布财报的企业也为数不多，但业绩却令人心惊。全球第三大软件厂商甲骨文(Oracle)ORCL.O营收逊于预期。全美第二大快递公司联邦快递(FedEx)(FDX.N)也调降今年财测。

若本周财报较为强劲，有可能推动标普指数突破纪录收盘高点以及1,576.09的盘中高点。

但由于遭遇顽强阻力，该指数未能突破高点，虽一度攀升至1,563.62，但随后涨势失去动力。由于多次上攻未果，许多分析师预期的大幅回落可能性增大。

“每次到达那里都会出现抛售，因此必须突破这些阻力位，”Mendelsohn说。

“如果能够突破这些阻力位，或许会吸引更多买家入场。如果不能，则有可能给空方带来一些鼓舞。”(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰/侯向明)

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