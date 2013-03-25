美股展望：标普指数有望再攀新高 塞浦路斯谈判仍影响市场(更新版)

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
(更新周日塞浦路斯消息，新增IMF对美国经济的展望)
路透纽约3月24日 - 美国股市本周可能打破纪录收盘高位，但这可能取决于塞浦路斯财政危机的解决。
周日，塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯与国际贷款方举行最后的会谈，以挽救该国免于金融崩溃。周一是塞浦路斯避免银行业系统崩溃的最后期限。
参与协商的一名塞浦路斯高级官员表示，在有关救助计划的谈判逐步激烈之际，阿纳斯塔夏季斯威胁要辞职，因纾困条件中包括关闭两家塞浦路斯银行。
这个岛国在欧元区经济产出中只占很小比重，但围绕其100亿欧元(130亿美元)的纾困方案却在过去一周让市场绷紧了神经。
标准普尔500指数上周收低，为四周以来首次，其疲弱走势与海外的不确定性息息相关。
尚未解决的塞浦路斯问题关键在于，该国如何从银行业筹集58亿欧元用于自身的金融援助，以及如何重组该国增长过度的银行业。投资者担心塞浦路斯有可能脱离欧元区。
标普500指数期货在周日晚间开始交易时下跌，跌幅为2.1点，随后回升至平盘附近。标普E-mini指数期货在短暂下跌后亦接近持平。
分析师表示，情况在周一之前都可能不甚明朗。“我认为会拖到明天，”D.A. Davidson & Co.首席市场分析师Fred Dickson说。
不过，就算是谈判正在进行的消息，可能也会被市场视作利多。“只要他们在谈，就足以让市场感到宽慰，”美国保德信金融集团市场分析师Quincy Krosby说。
上周，欧洲当局提出对包括有保险存款在内的存款账户征税，将资金用于纾困，投资者对此反应激烈。一些卖盘随之涌出，因投资者认为，这种做法或为解决其它受困欧元区经济体的问题开一个不好的先例，会引发整个欧洲大陆的银行挤兑。
如果塞浦路斯问题能够得到解决，投资者将把注意力重新转到经济数据上。本周将要公布的数据包括2月耐久财订单和成屋待完成销售，以及第四季国内生产总值(GDP)终值。由于周五适逢耶稣受难日假期，全周股市交易时间缩短。
意大利安莎通讯社(ANSA)周日报导，国际货币基金组织(IMF)计划调降美国今年的经济成长预估，因该国提高税收并削减支出。报导援引了IMF的下一次世界经济展望报告草稿。
美国经济数据转强帮助今年股市上扬，如果市场恢复上升趋势，标普500指数.SPX.INX本周可能再次冲击1,565.15点的纪录收盘高位。上周虽有塞浦路斯问题的困扰，标普指数也只下跌了0.2%，而今年以来该指数仍然上涨逾9%。
“投资者期待形势的好转，无论是就业和GDP数据方面，亦或者是消费者在财政问题的拖累下依旧推升零售销售。”BMO Asset Management U.S.首席市场分析师Sandy Lincoln说。
季度末“美化账面”操作也将推升股市，基金经理人会在其投资组合中增加表现较好的股票。
“临近季度末，每个人都有一些好的投资业绩。部分表现较好的股票会迎来一些美化账面的操作。”Windham Financial Services首席投资分析师Paul Mendelsohn说。
标准普尔500指数成分股只有九家将在本周公布季度业绩，其中包括折扣店零售商Dollar General(DG.N)和视频游戏零售商Gamestop(GME.N)。
上周公布财报的企业也为数不多，但业绩却令人心惊。全球第三大软件厂商甲骨文(Oracle)ORCL.O营收逊于预期。全美第二大快递公司联邦快递(FedEx)(FDX.N)也调降今年财测。
若本周财报较为强劲，有可能推动标普指数突破纪录收盘高点以及1,576.09的盘中高点。
但由于遭遇顽强阻力，该指数未能突破高点，虽一度攀升至1,563.62，但随后涨势失去动力。由于多次上攻未果，许多分析师预期的大幅回落可能性增大。
“每次到达那里都会出现抛售，因此必须突破这些阻力位，”Mendelsohn说。
“如果能够突破这些阻力位，或许会吸引更多买家入场。如果不能，则有可能给空方带来一些鼓舞。”(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰/侯向明)
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路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透华盛顿4月7日 - 美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* 美国商务部长罗斯表示，美国总统特朗普同中国国家主席习近平同意进行百日计划，目标是增加美国对华出口并减少贸易逆差。美国国务卿蒂勒森表示，特朗普总统和习近平主席同意进行新的形式的中美对话，并同意在说服朝鲜限制核计划上增强合作。美国财长努钦表示将在周五同中国财政部官员进行首次全面经济对话。