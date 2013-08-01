美股全面上涨 道指和标普500指数收在纪录高位

* 最新一周美国初请失业金人数降幅多于预期

* 标普500指数10大类股全线攀升，银行股领涨

* 道指上涨0.8%，标普500指数升1.3%，Nasdaq指数上扬1.4%

路透纽约8月1日 - 美国股市道指和标普500指数周四收在纪录高位，标普500指数升穿1,700点，因美国就业和制造业数据强劲，且欧洲和英国央行表示将保持宽松货币政策。

美股全面上涨，标普500指数10大类股全线收高，和经济息息相关的金融股、工业股和消费必需品类股升幅居前。道指运输指数.DJT劲涨3.2%，也收在纪录新高。

谷歌(GOOG.O)股价大涨1.9%，报904.22美元，苹果(AAPL.O)上扬0.9%，报456.67美元，涨幅居前，它们和金融股一起领升标普500指数。摩根大通(JPM.N)股价急升1.5%，报56.54美元，美国银行(BAC.N)劲涨2.4%，报14.95美元。

美国最新一周初请失业金人数及7月制造业数据好于预期。美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数升至2011年6月来最高。

“我们听到有关下半年经济将较上半年更好的讲法。现在我们看到一些跟进的证明。ISM制造业数据中许多不同领域的活动都在扩张，这是美股今日上涨的主要原因之一，”HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei说。

周四全球主要央行继续保持政策宽松，欧洲央行总裁德拉吉重申，欧洲央行利率将“在一段长时间”保持在目前或更低的水平。

周三，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在最新会议纪录中表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减购债刺激举措的规模。

道琼工业指数.DJI收高128.48点，或0.83%，至15,628.02点，此为纪录最高收位。道指也触及纪录日内新高15,650.69点；标准普尔500指数.SPX收高21.14点，或1.25%，至1,706.87点，也是纪录最高收位。

标普500指数早盘升穿1,700点，周三未能攻下该水准。

Nasdaq指数.IXIC上扬49.37点，或1.36%，至3,675.74点。该指数触及13年新高。

美国最新一周初请失业金人数下降，加之周三优于预期的ADP民间就业报告，对周五将公布的7月非农就业报告而言，这是个好兆头。

消费者评论网站Yelp Inc (YELP.N)暴涨23.2%，报51.50美元，此前公司公布小于预期的季度亏损，且预计第三季营收高于分析师预期。

Pioneer Natural Resources (PXD.N)公布第二季业绩后，跳涨12.5%，报174.15美元，稍早触及纪录高位180.99美元，该公司成为股价百分比涨幅最大的标普500指数成份股企业。

下跌个股方面，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)下滑1.1%，报92.73美元，对道指和标普500指数的拖累最大，此前公司公布季度获利骤降，因石油和天然气产量下降，且旗下炼厂利润亦减少。

在盘后交易中，LinkedIn LNKD.N飙升6.3%，报226.51美元，此前公布公布季度营收大幅跳升。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为68.5亿股，高于年内迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1.6：1，Nasdaq市场约为2.6：1。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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