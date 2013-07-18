美股道指和标普500指数收在纪录最高收位

* 摩根士丹利公布强劲业绩后股价大涨

* eBay和英特尔公布财测令人失望，股价下滑

* 伯南克国会证词再度安抚市场

* 道指和标普500指数升0.5%，Nasdaq指数微升0.04%

路透纽约7月18日 - 美国股市道指和标普500指数周四收在纪录最高收位，因摩根士丹利等公司公布优于预期的业绩，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克的讲话继续令市场感到安心。

摩根士丹利(MS.N)跳升4.4%，报27.70美元，为2011年4月来最高收位，此前该行公布季度盈利增长42%，因股票交易营收猛增。盘中摩根士丹利股价触及2011年4月以来盘中最高的27.95美元。标普金融股指数.SPSY攀升1.3%。

汤森路透数据显示，在迄今已经公布季度业绩的21家金融企业中，76%超过分析师的预估。

UnitedHealth (UNH.N)股价上扬6.5%，报70.55美元，提振了道指和其他健保类股。该公司公布的业绩胜预期，摩根士丹利健保股指数.HMO劲扬3.1%。

开盘后不久，道指和标普500指数均刷新历史高位，道指高见15,589.40点，标普500指数则创下1,693.12点高位。

伯南克今日在参议院金融委员会的讲话重申了周三在众议院的观点。他强调，美联储缩减刺激计划的时间表尚未最终确定。

“今日伯南克的讲话没有负面的意外，所以市场乐见。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

道琼工业指数.DJI收高78.02点，或0.5%，至15,548.54点；标准普尔500指数.SPX收高8.46点，或0.5%，至1,689.37点；Nasdaq指数.IXIC微升1.28点，或0.04%，至3,611.28点。

标普500指数今年迄今大涨18.5%。

分析师对企业盈利的预估已经被大幅下调，所以投资人相信较低的目标应很容易被超越。投资人从而将可能更关注营收数据和财测。

IBM (IBM.N)上调全年财测，且公布的盈利优于预期，但该公司营收不及预期，IBM股价上扬1.8%，报197.99美元，对标普500指数起到很大的提振作用，扶助抵消了英特尔(INTC.O)和eBay (EBAY.O)下滑的拖累。

全球最大晶片商-英特尔下调全年营收预估后，股价重挫3.8%，报23.24美元，限制了Nasdaq指数的升幅。eBay大跌6.7%，报53.52美元，此前该公司表示全年业绩将在预估区间的低端。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长3.5%，营收预估增长1.1%。在迄今公布业绩的所有企业中，有70.4%的盈利超过分析师预估，而只有49.4%的营收超过预估。

决定戴尔DELL.O创办人Michael Dell是否能以244亿美元将公司私有化的股东大会被推迟至下周，该股收高1.9%，报13.12美元。

盘后，谷歌(GOOG.O)公布业绩，股价下挫4.9%，报865.73美元，该股在常规交易时段收低0.9%，报910.68美元。GOOG.O-RES-CMN(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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