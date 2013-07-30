美股道指和标普500指数收平

* Facebook攀升6%，接近38美元的IPO价格

* 辉瑞上扬，之前公布的获利略强于预期

* Sprint股价急升7.3%，尽管亏损扩大，但营收增加

* 道指小跌0.01%，标普500指数微升0.04%，Nasdaq上扬0.5%

路透纽约7月30日 - 美国股市道指和标普500指数周二收盘基本持平，受助于科技股和辉瑞制药(PFE.N)上涨，但钾肥股是今日跌幅最大的类股。

科技股.SPLRCT上扬0.7%，领涨标普500指数。Facebook(FB.O)跳升6.2%，报37.62美元，距离38美元的首次公开发行(IPO)价仅咫尺之遥。该股是Nasdaq市场交投最活跃的个股。

道指成份股辉瑞制药上扬0.4%，报29.67美元，之前该公司报告的获利略高于预期。成本控制扶助了辉瑞的获利。该公司还在为一项业务分拆做准备，可能将其非专利药业务分拆出来。

与此同时，Mosaic Co(MOS.N)重挫17.3%，报43.81美元，是对标普500指数拖累最大的个股之一。俄罗斯的Uralkali (URKA.MM)从与白俄罗斯合作方组建的合资公司撤资，使全球最大的钾肥合资公司解体，此举预计将导致全球钾肥价格下跌25%

钾肥行业格局的变化拖累Intrepid Potash(IPI.N)重挫28.6%，报13.89美元。美国上市的Potash Corp (POT.N)急挫16.5%，报31.63美元。Agrium(AGU.N)回落5.4%，报86.50美元。

在周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布利率声明前，投资者态度谨慎。他们将仔细研读联储的声明，从中寻找联储何时开始缩减购债规模的新的暗示。

“我认为，市场希望(美联储主席)伯南克不要发表与过去一个月左右的时间里传递的信息相左的讲话，这将引发市场震荡，”RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon表示。

道琼工业指数.DJI收低1.38点，或0.01%，报15,520.59点。标准普尔500指数.SPX收升仅0.63点，或0.04%，至1,685.96点；Nasdaq指数.IXIC上涨17.33点，或0.48%，至3,616.47点。

Verizon Communications (VZ.N)收挫2.1%，报50.42美元，是对道指拖累最大的个股。

总体来看，今日公布的企业业绩喜忧参半。Occidental Petroleum Corp (OXY.N)急挫2.4%，报88.32美元。之前该公司报告，季度获利低于预期，受累于中东和北非油价走低。

Coach Inc(COH.N)重挫7.9%，报53.30美元，之前该公司报告北美店铺销售疲弱，并表示又有两位高管离职。近期该公司最高管理层变动较多。

与之相对照，固特异(GT.O)急升8.9%，报18.56美元，盘中触及近五年高位19.60美元。该公司报告季度获利增长逾一倍，因原材料成本降低，且欧洲销售企稳。

移动通信服务商Sprint Corp (S.N)季度亏损增加，受累于关闭Nextel network产生的成本，但营收增长，因客户在无线服务上的支出增加。该股跳涨7.3%，报6.16美元。

获利优于预期的公司数量仍多于营收胜预期的公司数量。汤森路透数据显示，在已公布业绩的标普500指数成份股企业中，67.4%的企业获利超预期，与过去四个季度的均值一致。约55%的企业营收超预期，高于过去四个季度的均值48%，但低于历史均值。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为58.6亿股，低于年内迄今日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数基本持平，约为15:14，Nasdaq市场则为约13:12。(完)

(编译 母红; 审校 张涛)

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