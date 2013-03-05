美国股市道指劲扬至纪录收盘高位 得益于经济改善迹象

路透纽约3月5日 - 美国股市道琼工业指数周二劲扬至纪录收盘高位，突破2007年以来盘中高点，投资者纷纷追涨杀入。

道指今年以来已经上扬将近9%，因美国经济出现增强信号、美联储继续提供支撑、且股市相比于其它资产估值颇具吸引力。最新公布的美国服务业数据较为强劲，进一步表明需求改善。服务业在美国经济活动中占到很大比重。

“涨势之快令人吃惊，简直没有办法将其年率化。但股市估值并未过高，预计后市还将进一步上涨，”Northern Trust Global Investments首席投资策略师Jim McDonald说。该公司帮助管理的资产规模达7,600亿美元。

股市全面上涨，道指30支成份股中有10支达到52周新高，同时纽约证交所456支股票触及年度新高。道琼运输类股指数.DJT上涨1.5%，亦收于新高。

纽约证交所71%的股票收高，Nasdaq市场67%的股票收涨。纽约证交所、Nasdaq市场和NYSE MKT股票换手约为64.1亿股，略低于今年以来64.8亿股左右的日平均水准。

汤森路透Datastream数据显示，道指蓝筹指数未来12个月的市盈率(本益比)为15.87，而2007年创高位时是16.99。标普500指数的市盈率则为13.5。

谷歌(GOOG.O)继续上扬，日内收升2.1%，触及838.60美元的纪录高位。谷歌是标普500股指中价格最高的股票。

美国供应管理协会(ISM)--2月服务业指数加速成长，增速为一年多来最快。

市场摆脱了国会共和党人与白宫就自动削减政府支出一事陷入僵局的影响。包括欧洲政局动荡在内的近期其它利空事件都没有对市场造成太大痛苦，投资者每逢下跌就借机买入。

“尽管存在增税和支出减少的风险，但经济仍在成长和改善，”McDonald说，“虽然你永远不能排除修正的可能性，但我们认为无论是经济还是美联储都不会利空市场。”

周二触及纪录高位的道指成分股包括迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)和3M(Minnesota Mining & Manufacturing)(MMM.N)。标普500指数的10个板块全部收高，科技板块涨幅居前。仅有两个成分股收低，可口可乐(Coca Cola)(KO.N)和美国制药企业默克(MRK.N)。美国铝业(Alcoa)(AA.N)则收平。

道琼工业指数.DJI收高125.95点，或0.89%，至14,253.77点；标准普尔500指数.SPX收高14.59点，或0.96%，至1,539.79点.Nasdaq指数.IXIC上扬42.10点，或1.32%，至 3,224.13点。

全球主要的手机芯片供应商高通(Qualcomm)(QCOM.O)涨2%至67.97美元，此前公司将季度现金股息上调40%。BMC Software BMC.O升3.7%至42.32美元，美光(Micron Technology)(MU.O)上扬3.9%，报8.73美元。

**谨慎乐观**

道指开市后不久即升穿14,198.10点的盘中纪录高位。道指曾于2007年10月触及该位，当时全球即将陷入金融危机。道指此前收盘高位创于2007年10月9日，为14,164.53点。

标普500股指也触及五年高位，约比纪录盘中高位1,576.09点低2.3%。

股市投资者一直乐见美国经济好转的迹象，但2013年股市持续扬升却仍未出现大幅修正的原因，主要是美联储的宽松货币政策及2008年12月以来接近于零的短期利率水平。

市场知道美联储终究会停止供应廉价资金，因此越来越多的投资者开始变得谨慎。虽然CBOE波动性指数.VIX周二下跌3.8%，但仍远高于2月触及的低点。

“很明显经济还没准备好美联储退场，”O’Neil Securities纽约证交所场内交易部门总监Ken Polcari说。“没有人觉得我们会再遭遇一场像2007年之后那样的危机，但市场情绪很明显。虽然人们都在场内，但他们十分小心，并在寻找收益。”(完)

(编译 郑茵/梁睿雪; 审校 李爽/程琳)

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