美股小幅收低 跑赢个股季末受追捧

* 纽约证交所有175只股票触及52周新高

* 苹果触及616.28美元的历史新高

* 道指跌0.33%,标普500股指跌0.28%,Nasdaq指数微跌0.07%

路透纽约3月27日电---美国股市周二从近四年高位回落收跌,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.

本周五第一季度结束,投资组合经理人调整持股,买入部分表现最好的股票以粉饰投资组合.纽约证交所周二有175家股份触及52周新高,包括道指成份股家得宝(HD.N)和IBM(IBM.N),以及一些高档零售商.

"只要经济继续改善,市场将继续走强,这就是所发生的情况."Cozad Asset Management投资组合经理人兼投资顾问Bryant Evans表示.

美股大涨三个月,标普500指数势将录得2009年第三季来表现最好的一季.去年第四季该指数已经大涨,过去六个月升幅累计达25%.

周一,美股三大股指升幅都超过1%,因之前美联储主席伯南克暗示将继续实施支撑性的货币政策.

周二,伯南克接受ABC News访问,在被问及更多量化宽松政策可能性时表示,美联储保留所有政策选项可能性.

道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点;标准普尔500指数.SPX收挫3.99点,或0.28%,至1,412.52点.Nasdaq指数.IXIC微跌2.22点,或0.07%,至3,120.35点.

苹果(AAPL.O)再创新高,报616.28美元,市值达到5,729.2亿美元,该股收报614.48美元,升1.2%.

道指成份股创52周新高的个股中,IBM攀升至208.56美元,之後略有回落,收低0.3%,报207.18美元.

迪士尼(DIS.N)攀升至52周高位44.50美元,之後回落至44.15美元,收低0.5%.家得宝触及52周高位50.34美元,之後回吐涨幅,收低0.2%,报50.04美元.

类股中,标普科技和金融指数本季领涨,科技股.GSPT本季迄今升22.1%,金融股.GSPF升22%.

领跑个股中,美国银行(BAC.N)本季迄今猛涨75%,居标普500指数本季最佳表现次席,Netflix (NFLX.O)位列第三,本季劲扬74.6%.

苹果排名第十,首季迄今升幅达51.9%.

一些投资人相信股市要进一步上涨会有难度,因升势已经持续数月,没有过像样的修整.

股市大涨是因美国经济数据改善,且全球央行提供宽松的货币政策.

今日公布的经济报告中,美国经济咨商会公布,3月消费者信心指数降至70.2,略低於市场预估,而通胀预估升至10个月高位.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为60.7亿股,今年迄今日成交均值为68.3亿股.

纽约证交所与Nasdaq下跌个股与上涨个股之比高於4:3,Nasdaq市场则超过5:3.(完)

--编译 李军;审校 母红

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